Un tânăr din Iași s-a sinucis chiar înainte de nuntă. Caz sfâșietor

Caz sfâșietor la Iași: un tânăr de 28 de ani și-a pus capăt zilelor cu câteva zile înainte de nuntă

FOTO: bzi.ro

Un tânăr de 28 de ani din Iași, Lilian Grigoriu, urma să se căsătorească în curând cu iubita sa, cu care avea deja 2 copii, de 3 și 5 ani.

Peste cateva zile, avea stabilita cununia civila, iar pe data de 21 iulie, petrecerea. Tânărul, care lucra la Unitatea de Primire Urgențe din cadrul Spitalului de Neurochirurgie Iași, a fost gasit spanzurat la marginea orașului.

Un localnic, care se ducea sa-si aduca animalele de pe camp acasa, a dat de barbatul decedat. "Eu am mers dupa animale si l-am vazut spanzurat. Mi s-au cam inmuiat picioarele... M-am apropiat si l-am recunoscut. Era Lilian. Oricum am facut repede legatura, pentru ca m-am intalnit cu mama lui care il cauta. Am sunat la seful de post si l-am anuntat", a spus un localnic, citat de BZI.ro.

Localnicii spun ca miercuri seara s-ar fi certat putin cu concubina sa. Femeia care i-a daruit si doi copii, unul de 3 si unul de 5 ani, ar fi povestit ca Lilian i-ar fi spus miercuri seara adio si ar fi iesit din casa.

Localnicii spun ca acesta ar fi avut patima jocurilor de noroc. Mai mult decat atat, unii spun ca individul ar fi pierdut la pacanele 2.500 de lei, bani cu care ar fi trebuit sa-si achite o parte din cheltuielile de nunta.