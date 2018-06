Sinucidere şocantă în Banat. "Unde eşti, tati? Acolo Sus, te iubesc!"

Sinucidere şocantă a avut loc cu puţin timp înainte de miezul nopţii. Bărbatul de 33 s-a aruncat în cap de pe un pod direct pe asfalt pe Autostrada Timisoara – Lugoj, iar câţiva soferi aflaţi în trafic au trecut cu maşinile peste trupul inert, unii fără să-şi dea seama, potrivit opiniatimisoarei.ro.

Criminaliştiil au stabilit repede că a fost vorba de o sinucidere, pentru că au găsit biletul de adio lăsat de ţănăr.

„Vă rog frumos să mă iertaţi! Am fost un las! Nu am avut puterea să trec peste probleme şi am căzut în depresie şi în patima alcoolului. (....). Mă simt foarte bolnav şi nu vreau să fiu o povara pentru nimeni. Nu vreau să spuneţi că nu mi-am iubit copiii şi familia. Pentru ei mi-am sacrificat ultimii ani din viaţă şi nu regret nicio secundă. Pui (sotia, n.r.), vreau sa ai grija de ei si sa stie ca eu sunt sus si ii vad. Vă iubesc." a scris tânărul.

El a lăsat 2 copii orfani, dar si o nepoţică de care avea grija impreună cu soţia. Cumnata sa a murit, în urmă cu câţiva ani, din cauza antidepresivelor amestecate cu alcool. Şi tatăl bărbatului şi-a pus capăt zilelor, spânzurându-se.

sursă foto: opiniatimisoarei.ro

