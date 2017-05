Sinucidere șocantă. Un fotbalist de 27 de ani s-a spânzurat în casa părinților în Vrancea

Un tănăr de 27 de ani, jucător de fotbal la echipa Național Golești și membru al Partidului Național Liberal s-a spânzurat sâmbătă dimineața, scrie Ziaruldevrancea.ro.

Trupul lui George Gudană, 27 ani, a fost găsit fără suflare în apartamentul părinților din cartierul Obor din Focșani. La fața locului s-a deplasat o echipă de polițiști și procurori care a început o anchetă în acest caz.

Până în acest moment nu se cunosc motivele pentru care tânărul jucător de fotbal a decis să-și pună capăt zilelor. George Gudană era jucător al echipei de fotbal Național Golești.

Acesta era membru al PNL Vrancea, participând la multe campanii electorale ale partidului.

”Astăzi am pierdut un PRIETEN adevârat. Un prieten care NICIODATĂ nu s-a gândit la altceva decât la PRIETENIE. Un prieten cu care am râs mult, am trâit MULTE momente superbe și m-a ajutat mult. Plâng și voi plange mult pentru cel ce mi-a fost PRIETEN în ultimii 10 ani. Să-ți fie tărâna ușoară ”, este mesajul postat pe facebook de Emi Gongu, conilier local independent. .