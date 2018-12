Sintagma „M..e Dragnea”, motiv de dispută într-o instanţă din România

Magistraţii din Iaşi au dezbătut sensul cuvântului „m...e” după ce un deţinut care a fost sancţionat de conducerea Penitenciarului pentru folosirea sintagmelor „M...e Dragnea”, „M...e PSD”, „Fuck Trump şi ANP” a depus contestaţie.

Bărbatul care a contestat sancţiunea dată de conducerea Penitenciarului Iaşi a spus că doar în România aceste cuvinte sunt obscene, în filme şi chiar la decernarea premiilor Oscar fiind folosit cuvântul „Fuck”, ultimul la care a auzit fiind Robert de Niro, care nu a fost sancţionat.

„Petentul-condamnat a arătat că doar în România cuvintele pe care le-a folosit sunt obscene, în filmele de la televizor fiind folosit în mod frecvent cuvântul „Fuck”, care a fost folosit şi la decernarea premiilor Oscar, de către Robert de Niro, fără a fi sancţionat. A mai arătat căînseamnă", se arată în motivarea depusă la contestaţia sancţiunii de către un deţinut din Penitenciarul Iaşi.

Acesta a mai spus că dacă a jignit pe cineva, îşi va cere scuze.

„Eu am spus ce am spus din convingeri politice. Trump este un idiot american, PSD este un grup infracţional organizat, ANP este o instituţie mafiotă a statului român, UE este o structură teroristă a Europei, care face rău ţărilor mici. Dacă am jignit pe cineva, să îmi spună în faţă şi îmi voi cere scuze. Dragnea este un infractor care ar dori să mă conducă, vorbeşte mult şi prost, de aceea am dorit să îi transmit mesajul, adică. Din câte ştiu, libertatea de exprimare nu este interzisă”, se mai arată în documentul citat.

Potrivit plângerii depuse la instanţă de către deţinut, Comisia de Disciplină din cadrul Penitenciarului Iaşi i-a aplicat sancţiunea de „suspendare a dreptului la activităţi culturale pe o perioadă de o lună” deoarece, în data de 8 august, deţinutul a afişat un banner cu mesaje obscene şi striga din capătul unui culoar.

În urma percheziţiilor, asupra sa a fost descoperit asupra sa banner-ul confecţionat dintr-un cearceaf alb, pe care scria sintagmele denigratoare cu cretă roşie.

În timpul cercetării, bărbatul a declarat că el nu a studiat engleza la şcoală şi îşi cere scuze dacă a jignit, susţinând că „doreşte tuturor numai de bine”.

În faţa probelor, instanţa a decis, însă, că deţinutul se face vinovat de abaterea disciplinară, iar faptul că nu ar şti limba engleză sau că alte persoane au folosit aceleaşi cuvinte fără consecinţe „nu sunt de natură a înlătura răspunderea disciplinară a pententului, atâta timp cât este foarte clar că scopul a fost unul peiorativ”.

„Chiar dacă dreptul la libera exprimare şi dreptul la a protesta sunt general recunoscute într-un stat de drept, trebuie subliniat faptul că şi ecestea pot fi exercitate între anumite limite peste care ele devin abusive. În prezenta situaţie, trebuie subliniat că petentul (deţinutul – n.r.) se află în executarea unei pedepse privative de libertate care implică respectarea unor condiţii mai stricte de exercitare a drepturilor”, se arată în motivarea instanţei, care a respins contestaţia ca fiind nefondată.

Decizia instanţei este defintivă.

Deţinutul care a folosit aceste sintagme în Penitenciarul Iaşi este condamnat la 3 ani de închisoare, pentru înşelăciune, acesta executând pedeapsa în regim deschis.