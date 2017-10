Singurul român care face ceasuri pentru oameni celebri. Sunt adevărate opere de artă

Singurul watchmaker din România locuiește la Pucioasa! Ceasurile sale sunt adevărate opere de artă

Augustin Matei a pus, la numai 36 de ani, Pucioasa, pe lista orașelor care găzduiesc un reprezentat al exclusivistei bresle a watchmaker-ilor, cei care manufacturează ceasuri, scrie gazetadambovitei.ro.

Primul ceas Augustin a fost gata acum 2 ani, de Crăciun, după o muncă de 4 ani. Watchmaker-ul a învățat singur, pentru că în breaslă și educația este exclusivistă. Pentru partea tehnică a fost autodidact, iar pentru cea artistică l-au ajutat studiile de Artă Sacră de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București, dar și cele de Arhitectură Peisageră de la Universitatea De Stiinte Agronomice Si Medicina Veterinara Bucuresti. A știut de la început că vrea să facă din ceasuri un mod de viață.

„Nu am avut în spate o familie de ceasornicari. Pur și simplu am văzut ceasuri pe net care aveau așa o abordare mai artistică. Mi-am acordat câteva ore să văd despre ce este vorba. Mi-a plăcut foarte mult și m-am ținut de el până am reușit. Mi-a luat patru ani să fac primul cadran de ceas. Acum poate să îmi ia 3 sau 4 zile. Asta înseamnă că știu de unde să încep și unde să termin. Atunci când trag o linie pe o schiță, trebuie să știu exact și soluția tehnică a acelei linii: este șansț, este tăietură, este altă piesă pentru linie… Aceasta este partea mai grea, găsirea soluției tehnice exact din mometul în care desenez…. Mereu mi se rupe sufletul când pleacă un ceas de la mine. Mereu spun că acel model o să mi-l fac și mie. Nu cred că există cel mai drag ceas. Cred că există povestea din spatele fiecărui ceas și reacția clienților", mărturisește Augustin.

A făcut ceasuri pentru oameni celebri, pentru oameni pasionați, pentru prieteni. Carcasele sunt nemțești, iar mecanismee elvețiene, de cea mai înaltă calitate. Pentru curele apelează la un alt meșter artist, care manufacturează curele din materiale exotice: piton, aligator, pisică de mare, vitel și struț. Spune că ceasurie sale nu sunt pentru cei cu bani, ci pentru cei educați.