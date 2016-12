Singurul hotel de gheață din România, construit în doar trei săptămâni

O echipă formată din 26 de muncitori din localitatea Aluniș, județul Mureș, și un sculptor din orașul Avrig, județul Sibiu, au reușit să finalizeze marți construcția singurului hotel de gheață din România, situat la 2.034 metri altitudine în Munții Făgăraș, la Bâlea Lac. Echipa a lucrat zilnic, timp de trei săptămâni, în condiții extreme de iarnă, au anunțat reprezentanții hotelului.

"Cel de-al 12-lea hotel de gheață de la Bâlea Lac este gata! Echipa de muncitori condusă de Atilla Varga, împreună cu sculptorul avrigean Dumitru Moscu, au reușit și anul acesta să construiască singurul hotel de gheață de pe teritoriul României în doar trei săptămâni!", se arată în comunicat, citat de Agerpres.



Pentru prima dată, turiștii care se vor caza începând de vineri în camerele de gheață au ocazia să admire sculpturi care imită personaje din filme cunoscute, precum King Kong, Gladiatorul, Mihai Viteazul, căpitanul Anton Lupan din "Toate pânzele sus" și sângerosul Dracula.



Hotelul de Gheață de la Bâlea Lac este vizitat anual de aproape 8.000 de turiști. Constructorii au realizat hotelul înfruntând temperaturi sub zero grade, vânt care ajunge și la 100 kilometri la oră și umiditate, potrivit reprezentanților hotelului.



De șapte ani, muncitorii din județul Mureș fac față gerului și vântului puternic de la Bâlea Lac pentru a ridica unul din cele mai atractive obiective turistice din Transilvania și din România, în sezonul rece.



"Este o experiență frumoasă să ridici un astfel de hotel, dar este și foarte greu. Condițiile în care se lucrează sunt foarte grele. În construcții lucrezi, de obicei, vara, când e cald. Aici se lucrează la temperaturi scăzute, cu vânt care îți bate direct în față", spune Varga Atilla, șeful echipei de constructori.



"Materia primă" pentru constructori este în Lacul Bâlea, cel mai mare lac glaciar din Munții Făgăraș.





Bucățile de gheață trebuie să fie cât mai mari pentru ca hotelul să fie trainic și soarele să nu-l poată topi ușor. De regulă, gheața are 60-70 de centimetri, lungimea de un metru, iar lățimea este de jumătate de metru. Fiecare bloc de gheață cântărește între 50 și 70 de kilograme. Sute de astfel de blocuri de gheață sunt montate și fixate cu apă și zăpadă pentru a realiza construcția, mai susțin reprezentanții Hotelului de Gheață.



Constructorii și sculptorul sibian au fost nevoiți să realizeze și mobilierul, nu doar pereții hotelului inedit. Astfel, echipa a construit și paturile din gheață, care au fost acoperite cu piei de animale, saltele moi și lenjerii de pat călduroase, saci de dormit.



Hotelul de Gheață are în interior un bar din gheață, cu pahare de gheață, și un restaurant, cu mese și scaune, bineînțeles tot din gheață.



Pentru cei care doresc să se cazeze în camere de gheață, dar vor mai multă intimitate, de câțiva ani deja se ridică lângă hotelul propriu-zis și trei construcții de tip iglu. Anul acesta construcția lor va începe după Anul Nou, iar încăperile se vor numi Smurf Igloo, Jungle by Ice și Jurassic Park Igloo.



"Interesul oamenilor a crescut treptat. Majoritatea celor care vin sunt din România, dar vin și turiști din Anglia, Germania și Ungaria. Noi am căutat să le dăm în fiecare an ceva nou. Cei care vin aici vor tot timpul să facă ceva. Așa că avem lângă Hotelul de Gheață și Winter Park, cu săniuțe, schiuri, bob-uri, snowboard-uri, le oferim posibilitatea să facă tubbing sau rafting", mai spune purtătorul de cuvânt al Hotelului de Gheață.



Hotelul de Gheață a fost complet rezervat pentru anul acesta, inclusiv de Crăciun și Anul Nou, chiar înainte să fie deschis, inaugurarea urmând să se facă pe 23 decembrie, a declarat pentru AGERPRES purtătorul de cuvânt al hotelului, Lidia Bădilă.



"Primii cazați vor fi pe data de 23 decembrie, toate cele 14 camere fiind rezervate. E vorba în special special de turiști români și englezi, dar și nemți. Din 23 decembrie 2016 până pe 3 ianuarie 2017 sunt rezervate toate locurile în hotelul de gheață de la Bâlea. Cine dorește să se cazeze aici are posibilitatea după 3 ianuarie 2017 sau în iglu-urile care vor gata în ianuarie", a explicat Lidia Bădilă.



O noapte de cazare într-o cameră dublă la Hotelul de Gheață de la Bâlea Lac costă 450 de lei, potrivit reprezentanților hotelului.



Turiștii care vor să se cazeze la acest hotel semnează o declarație pe propria răspundere potrivit căreia nu au probleme de sănătate. Temperatura din interior este de maxim plus câteva grade, neexistând nicio sursă de căldură în interior. Camerele nu au uși, geamuri și nu există nicio toaletă în hotel. Turiștii trebuie să meargă la toaletele și băile din cabanele din vecinătate sau cele aflate la câțiva zeci de metri, la Telecabină.



Turiștii să se aștepte la temperaturi negative chiar și când este soare, posibil vânt de peste 100 de kilometri pe oră dacă vremea este rea și un strat de zăpadă care măsoară aproximativ un metru în această perioadă.



Accesul la acest hotel se poate face doar cu telecabina, în situația în care condițiile meteo permit acest luru. Un drum dus — întors cu telecabina până la Bâlea Lac costă 60 de lei de persoană.