SINGURA declaraţie a Nadiei Comaneci despre relaţia cu Nicuşor Ceauşescu

Nadia Comăneci a vorbit, la un moment dat, despre presupusa ei relaţie cu Nicuşor Ceauşescu, fiul cel mic al dictatorului.

Acest lucru se întâmpla în noiembrie 1990, când - la un an de la fuga Nadiei peste graniţă - prestigioasa revistă americană "People" consemna declaraţiile “Zeiţei de la Montreal" legate de acest dureros subiect, relaţia cu Nicuşor Ceauşescu: "Am fost forţată să fac ceea ce am făcut! Dacă ziceam "nu", puteam să mor!".

Ulterior însă, în anii care au urmat, inclusiv în zilele noastre, Nadia a negat cu vehemenţă apropierea, de orice natură, de familia dictatorului, scrie wowbiz.ro.