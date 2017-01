Horia Simu, dezvăluiri despre sistemul Băsescu: Cum au fost acoperite anumite personaje și denunțuri

Horia Simu

Horia Simu, anchetat în trei dosare de corupție cu prejudicii imense, a explicat, într-un interviu acordat Lumeajustiției.ro, cum acționa sistemul fostului președinte Taian Băsescu pentru a produce dosare de corupție, pentru a acoperi anumite personaje, dar și pentru a ascunde anumite denunțuri.

În interviul acordat Lumeajustiției.ro, Horia Simu vorbește despre dosarul ANRP 1, în care, potrivit acestuia, acuzația adusă de procurori este inexistentă. Acesta susține că arestarea sa s-a bazat doar pe valoarea retrocedării din acest caz, “suficient de mare ca să permită DNA-ului un show mediatic important”.

Totodată, acesta a explicat că, în timpul anchetei în dosarul ANRP 1, au mai apărut „ad-hoc” alte două dosare pe numele său, dintre care unul s-a bazat pe un „denunț mincinos al lui Daniel Moldoveanu, fost șef al Comunității Naționale de Informații și consilier al lui Traian Băsescu la Cotroceni”.

„Eu am stat în arest patru luni, timp în care s-a născut și ultimul băiețel. Mai am doi. În timpul anchetei, m-am trezit cu încă două dosare, comupse ad-hoc, unul cu Alina Bica, în care la ultimul termen, după cum știți, instanța a constatat că nu sunt probe în susținerea acuzațiilor de dare și luare de mită și a schimbat încadrarea și la mine, și la fosta șefă DIICOT. Celălalt privește un denunț mincinos al domnului Daniel Moldoveanu, fost șef al Comunității Naționale de Informații și consilier al lui Traian Băsescu la Cotroceni. DNA-ului i-a luat un an de zile să răstălmăceasccă minciunile lui Moldoveanu și să îngroape celelalte malversațiuni făcute de acesta și pe care eu le-am denunțat pe parcursul anchetei la DNA. Vă dau un exemplu: retrocedarea făcută pentru Osman Laurențiu, care e tatăl vitreg al fostului meu avocat Andrei Buliga, a fost intermediată de Daniel Moldoveanu cu un an înaintea retrocedării pe care el a denunțat-o în legătură cu mine, dar denunțul meu a fost băgat sub preș la DNA, tocmai pentru că fapta săvârșită de el data dinainte de acea retrocedare care mi se reproșează mie că a fost supraevaluată. Mai mult, a durat foarte mult reașezarea denunțurilor. Domnul Moldoveanu a dat trei denunțuri succesive, tocmai pentru că ele nu se confirmau și trebuia să îndrepte, printr-un denunț ulterior, contradicțiile din mărturiile anterioare”, a spus Horia Simu.

Afaceristul a declarat că Daniel Moldoveanu a fost „reciclat” de firme private de securitate de peste ocean, apropiate serviciilor de informații străine, dar și că DNA acoperă alte personaje, prcum Claudiu Palaz, fost prefect de Constanța, și. Ion Stelian, fost director tehnic la RAAPPS.

Totodată, întrebat dacă i s-a cerut să facă denunțuri, Horia Simu a susținut că “da, însă denunțul pe care am vrut să-l fac în legătură cu crearea Fondului Proprietatea și cu planul de control extern al acestuia nici măcar nu mi-a fost primit. Mă întreb de ce?”.