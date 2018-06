Simptomele de cancer pe care bărbaţii nu trebuie să le ignore

Stiind ce simptome sa urmariti, va puteti ajuta medicul sa depisteze cancerul in faza incipienta, atunci cand sansele de vindecare sunt maxime. Examinarea periodica a starii de sanatate ajuta la descoperirea din timp a bolilor grave si creste in acelasi timp sansele de supravietuire.

Iata cateva simptome pe care barbatii nu ar trebui sa le ignore pentru ca pot prevesti cancerul:



Respiratie scurta sau ingreunata



Incapacitatea de a respira adanc este unul dintre primele semne ale cancerului pulmonar. Respiratia grea poate sa apara chiar si dupa un efort cat de mic. Totodata, respiratiile scurte, o durere in piept eliminarea de sange pot fi semne ale unui cancer testicular care s-a extins la plamani.

Tuse cronica sau durere in piept



Mai multe tipuri de cancer, inclusiv leucemia si cel la plamani, pot cauza tuse si simptome care seamana cu o bronsita. Un mod prin care poate fi facuta diferenta consta in faptul ca problemele, care pot disparea, revin in mod repetat, in cazul cancerului. Unii pacienti cu cancer pulmonar au simtit dureri in piept care radiaza pana la umar si coboara pe brat.



Dificultati in inghitire



Desi acest simptom este asociat adesea cu cancer esofagian sau un cancer la gat, el poate fi si unul dintre primele indicii ale unui cancer la plamani. Totodata, multi barbati cu cancer esofagian au declarat ca au simtit presiune si sensibilitate atunci cand inghiteau, simptome care nu dispareau. Daca ai astfel de probleme mergi la un doctor. La fel si daca simti frecvent nevoia de a-ti curata gatul sau daca simti ca mancarea este intepenita la nivelul pieptului, scrie bzi.ro.