Simptomele bolii a ucis-o pe fiica lui Marius Țeicu. Mare atenţie! Poate fi confundată cu o alergie

Miercuri, 2 august, fiica lui Marius Țeicu, Patricia, a murit. Femeia în vârstă de 41 de ani a dus o luptă cruntă cu leucemia. Când credea că a scăpat, după doi ani de bătălii intense, corpul i-a cedat.

Modul în care a descoperit boala este unul cu adevărat bizar. Niște pete asemănătoare unei alergii nu au alarmat-o prea tare pe fata cunoscutului compozitor. La două-trei luni a luat atitudine, de vreme ce bubițele nu-i dispăreau.

„În 2015, mi-au apărut niște bubițe și am crezut că sunt pe fond nervos, că mă agit, pun pasiune în tot ce muncesc. Eu nu am avut nicio boală a copilăriei, nu răceam, nu am avut nimic, nu mă duceam la doctor. Și am crezut că totul e pe fond nervos, am stat vreo trei luni și apoi am fost la doctor. Am mers la dermatologie și acolo au descoperit că am tuberculoză. Nu aveam niciun simptom. Și-au pus întrebări: de ce tuberculoză?, că însemna că imunitatea e la pământ. Am făcut analize și am fost descoperită cu un retrovirus, HTLV. Eu am avut un tip de leucemie foarte nou. La noi nu prea există”, a spus Patricia la emisiune televizată, în luna martie.

Medicul Adrian Streinu Cercel a vorbit despre boala care a rapus-o pe fiica lui Marius Teicu, Patricia. Acesta a spus ca oricine poate lua virusul mortal, in anumite conditii.

„Este un virus cunoscut din anii 80, alaturi de acest HTLV 1 este si HTLV 2 si virusul care determina SIDA, adica HIV-ul. HTLV 1 si 2 au fost asociate, de-a lungul timpului, cu limfoame cutanate, care pot fi confundate cu o alergie.

Sunt multe persoane infectate cu aceste virusuri si care, toata viata lor, nu ajung sa dezvolte niciun fel de patologie de tip leucemic sau limfom. Este bine de stiut ca aceste infectii se pot depista si monitoriza in timp.

Exista si o terapie specifica impotriva acestor virusuri, dar inca nu si-a dovedit utilitatea semnificativa cand o leucemie se declanseaza.

Oricine se poate infecta cu aceste virusuri daca are o viata dezordonata, adica virusul se transmite prin sange, droguri administrate intravenos, prin contact sexual neprotejat. Sunt cazuri rare.

Cand ele apar, prognostigul este foarte rezervat. Din multitudinea de microorganisme de pe Terra, noi cunoastem cam 0,5%. Evident ca se pot juca oricand cu noi si pot sa genereze o serie de manifestari pe care le descoperim incetul cu incetul.

Cert este ca daca omul duce o viata cat de cat controlata, riscul sa se contamineze cu astfel de virusuri este foarte mic. Daca viata este dezordonata, se apeleaza la droguri si administrarea intravenoasa, riscurile cresc considerabil.