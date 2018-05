Simptome simple care pot anunţa boli grave

Daca observi ca in ultima perioada corpul tau trece prin anumite schimbari, atunci ar fi indicat sa mergi la medic. Poate nu este nimic grav, insa unele simptome aparent inocente pot ascunde probleme de sanatate mai serioase decat crezi.

Ti se schimba scrisul



Orice schimbare la nivelul scrisului de mana poate fi un semn al aparitiei bolii Parkinson. Mai ales daca scrisul tau devine mai mic si mai strans. Ar putea fi un idiciu al faptului ca incerci sa iti incordezi mana pentru a nu tremura.



Schimbari la nivelul pielii



Daca observi ca la nivelul pielii au aparut unele schimbari, ar fi bine sa mergi la medic. Daca apar mancarimi frcvente, ori pielea ta devine uscata sau vezi si alte schimbari ce nu pot fi explicate, nu amana vizita la medic. Poate fi vorba despre boli renale, boli autoimune. De asemenea, pot indica probleme la nivelul tiroidei, sau cu presiunea arteriala.



Respiratia ta are un miros diferit



Daca respiratia ta incepe sa semene cu mirosul fructelor, ar putea fi un simptom al diabetului sau al prediabetului.



Nu mai poti face calcule



Daca matematica nu a fost niciodata punctul tau forte, atunci nu trebuie sa iti faci griji in momentul in care faci un calcul gresit. Dar, daca pana recent te descurcai de minune la calcule, iar in ultima vreme ai inceput sa ai probleme, atunci cel mai bine ar fi sa mergi la medic. Ar putea fi un simptom al dementei sau al bolii Alzheimer. Desigur, nu trebuie sa intri imediat in panica. Dar cand observi ca astfel de probleme apar frecvent, atunci mergi la medic pentru a afla despre ce poate fi vorba.



Obosesti repede



Cand observi ca obosesti repede, atunci vizita la medic este obligatorie. Mai ales daca pana recent nu aveai astfel de probleme. Ar putea fi vorba despre o boala de inima.



