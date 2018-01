SIMPTOME ale cancerului pe care femeile le ignoră. Mergi de urgenţă la doctor dacă observi ASTA

FOTO EXPLICATIE: SIMPTOME ale cancerului pe care femeile le ignoră

Cancerul este una dintre cele mai necrutatoare boli, iar simptomele sale sunt adesea ignorate.

Iata care sunt cateva simptome ale cancerului pe care nicio femeie nu ar trebui sa le ignore:



Schimbari la nivelul sanilor



O umflatura sau un nodul la nivelul sanilor este elementul ce indica aparitia anumitor probleme de sanatate. Insa, aceasta nu este singura schimbare la nivelul sanilor care semnaleaza instalarea unei posibile afectiuni precum cancerul. Daca ai observat ca pielea sanilor se increteste, sfarcurile sunt inflamate, dor la atingere sau culoarea acestora a suferit modficari, ar fi bine sa mergi la un control. De asemenea, orice eliminari cu aspect laptos sau sangerari nu ar trebui neglijate. Aceste simptome ignorate ar putea indica aparitia cancerului inflamator la nivelul sanilor, asadar, nu mai sta pe ganduri si fa-ti o programare la doctor.



Pierderea in greutate



Pierderea in greutate este adesea un lucru ce bucura femeile, insa uneori aceasta poate fi un motiv de ingrijorare.Daca ai observat ca kilogramele indicate de cantar se imputineaza fara ca tu sa iti fi propus acest lucru, asigura-te ca totul este in regula. In cazul celulelor cancerigene, acestea utilizeaza cantitati importante de energie din organism, declansand astfel si pierderea in greutate. Pierderea in greutate poate fi un simptom pentru multe tipuri de cancer: esofagial, pancreatic, cancer la ficat, colon si, in mod special, este un simptom al leucemiei sau limfomei, scrie elle.ro.