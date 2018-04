Performanță fantastică pentru Simona Halep. De astăzi este oficial

Simona Halep

Simona Halep a reușit o performanță remarcabilă, începând a 22-a săptămână ca lider al tenisului feminin. Ea o întrece astfel, la acest capitol, pe Maria Şarapova.

Simona Halep a depășit-o, la nivel simbolic, pe marea sa rivală Maria Șarapova. Românca a început luni a 22-a săptămână în fruntea clasamentului WTA și a urcat astfel pe locul 14 într-un clasament al tuturor timpurilor. Numărul total de săptămâni petrecute de Simona Halep pe locul 1 WTA a ajuns la 22, iar momentul poate fi catalogat drept istoric pentru tenisul românesc! Şarapova, cvintuplă campioană de Mare Şlem, a ocupat prima poziţie timp de 21 de săptămâni, astfel că Simona Halep o devansează pe rusoaică începând de luni. Având în vedere că Maria se află în prezent pe locul 41 WTA, este greu de crezut că ea îi mai poate lua faţa româncei vreodată, scrie Mediafax.

În acelaşi timp, Simona Halep a întrecut-o şi pe Tracy Austin (SUA), o altă legendă a tenisului mondial care are în palmares 21 de săptămâni de domnie. Halep mai devansează şi alte nume importante în topul săptămânilor petrecute în fotoliul de lider mondial, cum ar fi Kim Clijsters (Belgia, 20), Jelena Jankovic (Serbia, 18) sau Jennifer Capriati (SUA, 17).

Pentru Simona Halep, următoarea provocare este să o depăşească pe Dinara Safina, jucătoarea din Rusia conducând ierarhia mondială timp de 26 de săptămâni. Steffi Graf, care a fost regina WTA timp de 377 de săptămâni, domină acest top. Este foarte posibil ca Halep să urce tot mai sus în ierarhia respectivă, întrucât a devenit lider incontestabil în circuit, la o distanţă de 1.350 de puncte faţă de Caroline Wozniacki (Danemarca).

Martina Navratilova, fost lider WTA și câștigătoare a 18 titluri de Grand Slam, a avut numai cuvinte bune, dar și sfaturi, pentru Simona Halep.

"Știm deja că poate fi numărul 1 mondial, dar acum trebuie să câștige un turneu Grand Slam pentru a întări acest lucru. Ador să mă uit la meciurile ei, pentru că are o mișcare atât de bună pe teren. Îmi place jocul ei de picioare și cum își pregătește loviturile. Cred că trebuie să fie mai agresivă!

În clasamentul WTA, Simona Halep are de luni un avans şi mai mare faţă de Caroline Wozniacki. Diferenţa între Halep şi jucătoarea daneză este de 1.350 de puncte începând de luni, conform Digisport. Halep are 8.140 de puncte, faţă de cele 6.790 de puncte ale lui Wozniacki. Acum, Simona Halep are 8.290 de puncte, în timp ce Wozniacki a acumulat 7.430 de puncte.

Cum va arăta TOP 10 WTA:

1. Simona Halep - 8.140 puncte

2. Caroline Wozniacki - 6.790p

3. Garbine Muguruza - 5.970p

4. Elina Svitolina - 5.630p

5. Jelena Ostapenko - 5.611p (joacă în finala de la Miami cu Stephens)

6. Karolina Pliskova - 4.730p

7. Caroline Garcia - 4.625p

8. Venus Williams - 4.277p

9. Sloane Stephens - 3.588p

10. Petra Kvitova - 3.271