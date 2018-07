Simona Halep, adevăratul motiv al eliminării premature de la Wimbledon

Simona Halep

Simona Halep a dezvăluit motivul real al eliminării premature de la Wimbledon, al treilea turneu de Mare Şlem al anului, când a pierdut în turul trei în faţa sportivei Su-Wei Hsieh din Taipei.

"Sinceră să fiu, Wimbledon a fost foarte repede. Am avut o perioada de pauză, nu am fost gata fizic. Uzură fizică a fost foarte mare la Roland Garros. Până la urmă, asta este tenisul şi am încercat să trag de mine.

La Wimbledon am fost foarte obosită. Atitudinea nu a fost extraordinară tocmai din cauza oboselii. N-am putut să mă adun, să mă concentrez. Am încercat să mă înţeleg, să mă explic mie şi am reuşit să accept această stare şi acum privesc cu încredere", a spus Simona Halep într-un interviu pentru EuroSport România, preluat de Mediafax.