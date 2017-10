Simona Halep. Veste groaznică pentru numărul 1 WTA. Lovitură de proporţii

Simona Halep a pierdut meciul jucat împotriva lui Caroline Wozniacki, 0-2 la seturi, la Turneul Campioanelor, de la Singapore. Daneza şi-a adjudecat clar cele două seturi, cu 6-0, 6-2. În urma acestui rezultat, Wozniacki s-a calificat în semifinale, iar Simona Halep mai are de aşteptat. Românca va juca vineri contra ucrainencei Elina Svitolina, un meci decisiv pentru calificarea în semifinale.

Înainte de meciul cu Svitolina de la Turneul Campioanelor, Simona Halep a primit o veste la care nu se aştepta: antrenorul Darren Cahill ar putea să renunţe la colaborarea cu românca.

Australianul a avut un rol esenţial în progresul Simonei până pe locul 1 WTA, chiar dacă, recent, şi Andrei Pavel s-a alăturat staff-ului tehnic. De ce ar putea pleca Cahill? Pentru că antrenorul a primit o ofertă de colaborare de la Stanislas Wawrinka (32 de ani, locul 9 ATP, conform Digisport. De la începutul anului 2016, Darren Cahill a devenit antrenor cu normă întreagă al Simonei Halep, australianul având o relație excelentă cu sportiva originară din Constanța.

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a vorbit despre cauzele eşecului clar suferit de Simona Halep în faţa lui Caroline Wozniacki şi anunţă ce trebuie să facă românca pentru a câştiga în faţa lui Svitolina.

"Simona a rămasă inertă, nu a dat curs sfaturilor, a continuat cu aceleaşi smucituri necalibrate, aşa că nu a fost prea greu pentru Wozniacki să o învingă. În setul doi au fost momente în care meciul se putea relansa, dar a intervenit serviciul excelent a lui Wozniacki, e un capitol la care a progesat şi cu care i-a anulat şansele Simonei.

Expresia lui Wozniacki de la sfârșitul meciului, când au venit la fileu, spune totul. Adică: mă bucur că am câştigat, dar nu prea înţeleg ce s-a întâmplat cu tine.

Important este ca Simona să îşi scoată această înfrângere din cap, pt că are posibilitatea să se califice în semifinale pe mâna ei, dacă o bate pe Elina Svitolina, aceasta nefiind în cea mai bună formă, aşa cum este Wozniacki", a spus Cristian Tudor Popescu la un post de televiziune.

În urma înfrângerii cu Wozniacki de la Turneul Campioanelor, Simona Halep este obligată s-o bată, vineri, pe Elina Svitolina, ca să se califice în semifinalele competiţiei.

Halep și-a asigurat 283.000 de dolari și 375 de puncte WTA, fiind obligată să câștige ultimul meci din grupă, vineri, cu Svitolina, pentru a se califica în semifinale.

Halep o conduce pe Svitolina (23 ani, 4 WTA) cu scorul de 3-2, românca învingând în 2013 la Turneul Campioanelor (B) de la Sofia, cu 6-1, 6-1, în 2014 în Fed Cup, cu 6-3, 7-5, și anul acesta în sferturi la Roland Garros, cu 3-6, 7-6 (6), 6-0. Svitolina s-a impus în finala de la Roma, anul acesta, cu 4-6, 7-5, 6-1, pe fondul accidentării Simonei, și în semifinale la Toronto, cu un sec 6-1, 6-1.

"Nu o să fie uşor. E o adversară consistentă, la fel ca Wozniacki. Va trebui să joc mai bine decât astăzi şi o să vedem ce va fi. Am mai jucat şi pe hard, şi pe zgură.

Terenul acesta nu pot să zic că e hard, e un pic mai lent. O să vedem ce va fi. E greu să spun ceva exact înaintea unui meci, mai ales după unul ca cel din seara asta", a spus Simona Halep pentru Digisport.





UPDATE. Wozniacki şi-a adjudecat şi setul doi cu 6-2. Aşadar a câştigat meciul cu 2-0 la seturi.

Wozniacki face 5-2 pentru ea în setul doi.

Simona Halep câştigă al doilea game al ei în acest meci. Este 2-4 la game-uri în setul doi.

Wozniacki se îndreaptă spre victorie. Are 4-1 la game-uri în setul doi.

Wozniacki face 1-3 la game-uri în setul doi, după primul break din acest set.

Daneza mai ia un game. Conduce cu 2-1 în setul doi.

Simona Halep a câştigat şi ea primul game în acest meci. Este 1-1 la game-uri în setul doi.

Wozniacki începe bine şi setul doi. Are 1-0 la game-uri.

Simona Halep a pierdut primul set, 0-6 la game-uri. Simona Halep - Caroline Wozniacki 0-1 la seturi.

Wozniack face spectacol, are 5-0 la game-uri în primul set

Din păcate, Simona Halep nu se regăseşte. Wozniacki conduce cu 4-0 la game-uri în primul set

Wozniacki merge perfect, are 3-0 la game-uri în primul set

Wozniacki îşi adjudecă şi al doilea game din primul set. Break Wozniacki, 0-2

Caroline Wozniacki a câştigat primul game.

UPDATE. A început meciul Simona Halep-Caroline Wozniacki. Daneza serveşte prima.

Altfel, unul dintre cei care candidează la şefia FRF a vorbit despre eventuala relaţie amoroasă dintre el şi Simona Halep. Victoraş Iacob, fostul atacant al Stelei şi care vizează scaunul lui Burleanu de la Federaţie, a ţinut să precizeze cum stau lucrurile.

”Nu știu dacă a auzit și ea, dar țin eu să fac o remarcă. La urechile mele au ajuns niște zvonuri legate de o eventuală relație dintre mine și Simona Halep.

Dar, nu este nimic adevărat! Probabil că ea nu știe nimic, așa că din acest punct de vedere trebuie să clarificăm situația. Și eu am fost luat prin surprindere de aceste zvonuri.

În rest, îi urez suces, probabil că nu-i este ușor la ce nivel a ajuns, sperăm să o țină tot așa", a spus Victoraş Iacob, la Digisport.

Luni, la Turneul Campioanelor de la Singapore, Simona Halep a învins-o, 6-4, 6-2, pe Caroline Garcia (Franța). "Sunt cu adevărat bucuroasă că am putut câștiga primul meu meci ca numărul unu mondial, asta îndepărtează presiunea", a declarat Halep după partida cu Garcia.

"A fost un meci mare, am jucat cel mai bun tenis al meu și nu e niciodată ușor împotriva Carolinei. M-a învins de curând în finala la Beijing, dar tot anul acesta am învins-o la Toronto și am avut în minte acel meci. M-am descurcat bine și îmi face plăcere să joc aici, la Singapore", a adăugat atunci românca.

În privinţa şanselor de calificare în semifinale la Turneul Campioanelor, scenariul este următorul: În cazul în care românca o va învinge pe daneză, aceasta poate obține calificarea în semifinalele competiției din Singapore, asta dacă, ulterior, va beneficia de un rezultat favorabil în următoarea partidă, cea dintre Svitolina și Garcia.

Dacă va câștiga meciul cu Wozniacki în două seturi, Halep va fi sigură de prezența în careul de ași dacă franțuzoaica va câștiga cel puțin un set. O victorie a acesteia din urmă în fața ucrainencei îi garantează Simonei inclusiv primul loc în grupă. În situația în care românca se va impune în trei seturi contra lui "Caro", ea nu va fi sigură de prezența în penultimul act decât în cazul în care Svitolina va câștiga apoi în minimum de seturi cu Garcia, potrivit Digisport.

Aceste scenarii sunt valabile însă și pentru Wozniacki, cu mențiune că, dacă va trece de Simona, ea va avea nevoie ca jucătoarea pe care a învins-o în primul meci (Elina Svitolina) să fie cea care îi ia cel puțin un set oponentei de joi (Caroline Garcia).