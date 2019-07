Veste neplăcută pentru Simona Halep înaintea finalei cu "demolatoarea" Serena Williams

Simona Halep

Simona Halep are de depășit un handicap uriaș în disputa de azi cu "demolatoarea" Serena Williams. Scorul partidelor directe dintre cele două este de 9-1 în favoarea americancei care a făcut istorie în tenisul feminin.

Simona Halep, locul 7 WTA şi cap de serie numărul 7, joacă sâmbătă, la Wimbledon, împotriva Serenei Williams a cincea finală de grand slam, a treia de turneu în acest an şi cea cu numărul 36 (în total) din carieră, la simplu. Simona Halep a câştigat un singur grand slam, la Roland Garros, anul trecut.

Serena Williams are de partea ei în meciul împotriva româncei Simona Halep nu doar palmaresul devastator al meciurilor directe, ci și susținerea din tribune a celor mai importante persoane prezente la meci, Ducesa de Cambridge și Ducesa de Sussex, Megan și Kate Middletone.

Megan Markle este prietenă foarte bună cu Serena Williams și a participat la cele mai importante meciuri ale acesteia din ultimul an, conform Daily Mail.

Serena Williams are o miză uriașă pentru fianala de azi de la Wimbledon cu Simona Halep: ar putea egala recordul de 24 de victorii de Mare Şlem aparţinând australiencei Margaret Court.

Ducesele Kate şi Meghan au anunţat că vor fi prezente în tribună pentru ultimul act al competiţiei. De altfel, Meghan Markle este şi prietenă bună cu adversara Simonei, Serena Williams.

În schimb, Kate Middleton ar putea să îi facă galerie româncei, care a şi anunţat că speră să fie susţinută de soţia prinţului William.

Simona Halep o va întâlni în finala Wimbledon 2019 de sâmbătă 13 iulie, de la ora 16, pe Serena Williams, jucătoarea cu cele mai bune performanțe din toate timpurile.

Americanca Serena Williams, adversara Simonei Halep în finala de la Wimbledon, care i-ar putea aduce sâmbătă performanţa egalării recordului de 24 de victorii de Mare Şlem aparţinând australiencei Margaret Court, a afirmat că este "calmă" la ideea de a intra în istoria tenisului.

"Anul trecut am pierdut finala, dar nu-mi mai amintesc mare lucru. Îmi amintesc că eram obosită şi că Angie (Kerber) a jucat incredibil. Am fost tristă, dar am fost mândră de mine. Nu am putut face nimic în acel meci, dar am făcut ce am putut. Fizic, nu eram pregătită. Îmi amintesc că după aceea, m-am antrenat şi antrenat pentru a reveni la cea mai bună formă fizică. Deci, situaţia este diferită. Tot anul, eu am încercat să rămân în formă pentru a putea juca turneele de Mare Şlem", a spus Serena Williams.