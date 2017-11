Simona Halep. Unde a mers numărul 1 mondial marţi seară. A surprins pe toată lumea

Simona Halep a asistat, marţi seară, din tribunele de pe Arena Naţională la amicalul României cu Olanda. Numărul 1 mondial a luat loc la tribuna oficială, iar lângă ea s-a aşezat Bogdan Stelea, fostul portar al naţionalei.

Simona Halep l-a lăudat pe selecţionerul Cosmin Contra: "Am venit să mă bucur de meci şi sper ca România să câştige! Sigur că am încredere în antrenorul Contra. L-am cunoscut recent, chiar personal. L-am văzut cum joacă tenis, dar nu am jucat împotriva lui. E un antrenor bun şi îi doresc mult succes! E frumos în vacanţă! Mă relaxez şi încerc să-mi reîncarc bateriile pentru noul sezon".