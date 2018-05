Simona Halep a primit o veste de ultimă oră

Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) și-a aflat adversara pe care o va întâlni în primul tur al turneului de la Madrid.

Simona Halep va juca în primul tur al turneului de la Madrid împotriva rusoaicei Ekaterina Makarova (29 de ani, 32 WTA), potrivit gsp.

Dacă Simona Halep va trece de Ekaterina Makarova, va urma un test foarte greu pentru constănțeancă. Cel mai probabil, sportiva noastră o va întâlni pe Elise Mertens, 22 de ani, locul 19 WTA, condiția fiind, însă, ca belgianca să treacă de Alison Van Uytvanck, locul 48 WTA.

Simona Halep s-a impus anul trecut pe zgura madrilenă și are de apărat 1.000 de puncte. Sportiva noastră, aflată pe locul 1 mondial, este și în acest an favorita caselor de pariuri, având o cotă de 6,5 la câștigarea turneului.

Simona Halep a primit zilele trecute veşti excelente. Serena Williams a anunţat că nu va participa la turneul de la Madrid.

Americanca a luat această decizie în urma conflictului mediatic pe care l-a avut cu Ion Țiriac.

"Serena are 36 de ani şi 90 de kilograme. Parcă îmi doresc altceva pentru tenisul feminin", a spus Ion Ţiriac, după care Serena Williams a răspuns: "Mereu am spus că oamenii au dreptul o opinie. E clar că tenisul feminin este mai mult decât mine, mult mai mult. Dar voi vorbi cu el, credeţi-mă! O să am o discuţie cu el. Este un comentariu ignorant, o declaraţie sexistă! Poate că este un om ignorant".

Astfel, în urma acestei decizii, scăpată de Serena Williams, Simona Halep are cale liberă spre titlul de la Madrid.

Ce urmează pentru Simona Halep

Pentru Simona Halep urmează o etapă decisivă în păstrarea poziției de lider WTA. Imediat după turneul Premier Mandatory din Spania urmează turneul de la Roma, unde are de apărat finala din 2017.

Turneul de la Madrid se dispută între 7 şi 13 mai, iar Simona Halep a câştigat această competiţie în două rânduri, în 2016 şi 2017.

Turneul de la Madrid este patronat de Ion Ţiriac. De altfel, Simona Halep, numărul 1 WTA s-a deplasat la Madrid cu avionul privat al lui Ion Ţiriac, după ce omul de afaceri a sunat-o pe Simona Halep şi i-a făcut această propunere de nerefuzat.

Simona Halep s-a calificat de trei ori în finala acestui turneu. În 2014, Simona Halep a pierdut cu Şarapova, în 2016 a învins-o pe Cibulkova, iar în 2017 a trecut de Mladenovic.