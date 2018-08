Simona Halep, top WTA. Vestea primită după ce a pierdut finala la Cincinnati. Ce loc ocupă

Simona Halep

Simona Halep şi-a păstrat prima poziţie în topul WTA, chiar dacă în urmă c-o săptămână a pierdut finala la Cincinnati. Luni, 27 august, românca intră în "focuri" la US OPEN.

Simona Halep îşi va păstra locul I WTA indiferent de rezultatele de la US Open, competiţie care se desfăşoară de luni, la New York. Halep va debuta la US Open 2018 luni, la ora 18:00, atunci când o va întâlni pe Kaia Kanepi, pe terenul Louis Armstrong.

Top 10 WTA:

1. Simona Halep (România) 8.061 de puncte;

2. Caroline Wozniacki (Danemarca) 5.975;

3. Sloane Stephens (SUA) 5.482.

4. Angelique Kerber (Germania) 5.305;

5. Petra Kvitova (Cehia) 4.885;

6. Caroline Garcia (Franţa) 4.725;

7. Elina Svitolina (Ucraina) 4.555;

8. Karolina Pliskova (Cehia) 4.105;

9. Julia Goerges (Germania) 3.900;

10. Jelena Ostapenko (Letonia) 3.787.