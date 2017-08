Simona Halep, speriată în avion. A coborât după 30 de minute şi a luat maşina: "Săracul Darren!"

Simona Halep a povestit la o conferinţă de presă experienţa neplăcută şi senzaţia de claustrofobie avute în timpul zborului cu un avion privat de mici dimensiuni, de la Toronto către Cincinnati.

Numărul 2 mondial a renunţat la călătoria cu avionul după o escală la Buffalo. Cei 700 de kilometri rămaşi i-a parcurs în şase ore cu maşina, împreună cu Darren Cahill, patru ore conducând antrenorul. "Bietul Darren", a spus amuzată Halep.

"Darren mi-a spus că e complicat să luăm o cursă normală şi m-a întrebat dacă mi-ar plăcea un avion privat. Am spus ok, era pentru prima oară în viaţa mea. El a aranjat totul. Am ajuns acolo cu 5 minute înainte, totul era în regulă, niciun control, nimic, dar prima oară când am văzut avionul am fost speriată. Mi-a spus să mă calmez, că totul va fi bine.

A trebuit să oprim în Buffalo şi am spus că e suficient. Nu voi mai merge în acel avion. Am luat o maşină şi am făcut 6 ore. Simţeam că nu am aer. Eram albă la faţă, rece şi am spus că e prea mult pentru mine. Băieţii - preparatorul fizic şi partenerul de antrenament - au venit aici cu avionul privat. Eu am venit cu Darren. Săracul Darren! Îmi pare rău pentru el, dar a fost amuzant şi relaxant pentru mine. Eu am condus 2 ore, iar el 4.

Priveliştea a fost frumoasă şi a fost linişte. Era în regulă. Avionul se mişca prea mult. Eram în siguranţă pe pământ", a povestit Simona Halep, conform Digisport.