Simona Halep - Shuai Zhang, LIVE 15:00. Urmărește partida aici!

Simona Halep - Shuai Zhang, LIVE 15:00 | Simona Halep (27 de ani, locul 7 WTA) va juca în sferturile de finală de la Wimbledon cu Shuai Zhang (30 de ani, locul 50 WTA), de la ora 15:00, LIVE pe realitatea.net.

Zhang conduce cu 2-1 în partidele cu Halep. Victoriile chinezoaicei sunt din 2016, scoruri 6-4, 6-3, în turul I, la Australian Open, şi 6-0, 6-3, în optimi, la Beijing. Românca s-a impuns în 2012, în turul I la Indian Wells, scor 6-1, 6-1.

Calificarea în sferturi este recompensată la Wimbledon cu un premiu de 294.000 de lire sterline (328.000 de euro) şi cu 430 de puncte WTA.

Halep este a patra oară în această fază, la Wimbledon, după ediţiile din 2014, când a ajuns în semifinale, 2016 şi 2017. Anul trecut, ea a pierdut în turul al treilea.

Simona Halep isi poate egala cea mai buna performanta de la Wimbledon daca va castiga meciul cu sportiva din China. In 2014, Halep ajungea pana in semifinalele Wimbledon unde era eliminata de Eugenie Bouchard.

Simona Halep pleaca din postura de favorita in duelul cu chinezoaica Shuai Zhang. Casele de pariuri o coteaza pe sportiva din Constanta cu prima sansa in aceasta confruntare. De altfel, Simona Halep este a doua favorita la castigarea turneului. Prima sansa o are Serena Williams.