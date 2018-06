Simona Halep, în sferturi la Roland Garros. Culisele victoriei lui Halep în fața lui Elise Mertens

Simona Halep

Simona Halep a învins-o după numai o oră de joc pe Elise Mertens, scor 6-2, 6-1, și s-a calificat pentru a treia oară în sferturile de finală de la Roland Garros.

În faza următoare, Simona Halep va juca fie împotriva nemțoaicei Angelique Kerber, locul 12 WTA, fie contra jucătoarei franceze Caroline Garcia, locul 7 WTA.

Ce-a făcut Simona Halep cu nici 24 de ore înaintea partidei? Sub privire managerului Virginia Ruzici şi ale mamei sale, Tania Halep, Simona Halep s-a antrenat intens, cu antrenorul Darren Cahill.

Dacă numărul 1 mondial a părut foarte concentrată la ceea ce face şi a încercat să dea maximum, australianul a încercat să destindă atmosfera. A fost tot timpul cu zâmbetul pe buze, a făcut glume şi a lăudat-o pe Simona de câte ori a avut ocazia, conform Digi Sport.

Unul dintre exerciţiile pe care Simona a fost pusă să îl execute a fost lovirea unor recipiente aşezate pe colturile terenului.

Cel mai des, antrenorul Simonei a fost auzit cerându-i să lovească mingea puternic şi cât mai aproape de lina de fund. Iar în mai multe rânduri, Simo a nimerit "ţintele" aşezate pe colţurile terenului.

A fost şi un moment amuzant, când sfera a sărit din recipiente şi l-a lovit pe Darren "unde-i e greu voinicului". "Ok, ok, nu-i problemă. Sunt bătrân, nu mai am nevoie", a spus cu voce tare şi râzând antrenorul care în carieră a dus trei sportivi pe primul loc în lume: Agassi, Hewitt şi Simona Halep.