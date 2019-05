Simona Halep a cedat nervos: s-a făcut singură "proastă"

Simona Halep

Simona Halep, numărul trei mondial, a fost învinsă de olandeza Kiki Bertens, numărul 7 în lume, cu 6-4, 6-4, sâmbătă, în finala turneului WTA de la Madrid, dotat cu premii totale în valoare de 7.021.128 dolari.

Până în finală, Halep a trecut de rusoaica Margarita Gasparian, cu 6-0, 6-4, de britanica Johanna Konta, cu 7-5, 6-1, de slovaca Viktoria Kuzmova, cu 6-0, 6-0, de australianca Ashleigh Barty, cu 7-5, 7-5, şi de elveţianca Belinda Bencic, cu 6-2, 6-7 (2), 6-0.

Simona Halep va reveni, de luni, pe locul 2 WTA.

Simona Halep a oferit declaraţii extrem de dure la propria persoană, la conferinţa de presă.

"Cred că Bertens a jucat un tenis mai bun. A meritat să câștige meciul. Eu am jucat greșit și sunt foarte supărată. Dar nu voi face o dramă. Acum mă gândesc la următorul duel cu ea, când va trebui să schimb ceva. Am jucat ca o proastă! Am făcut tot ce i-a convenit ei. Dar se întâmplă. Trebuie să iau lucrurile așa cum sunt. Săptămâna asta mi-a arătat că jocul meu e la un nivel bun. Sunt fericită cu jocul meu și am trecut de această săptămână grea. Am încredere. Nu vreau să vorbesc despre ce am gresit. Părerea mea e că am făcut erori”, a spus Simona Halep.