Simona Halep rupe tăcerea după despărţirea de Cahill. Adevăratele motive ale rupturii

Simona Halep a vorbit miercuri despre despărţirea surprinzătoare de Darren Cahill, antrenorul alături de care a câştigat Roland Garros-ul.

Numărul 1 WTA a abordat şi subiectul noului tehnician.

"Ştiam că băiatul lui Darren este în an final şi trebuie să meargă la Universitate. Știam că trebuie să fie alături de familie mai mult. A petrecut atâţia ani în circuit. Am înţeles şi am respectat decizia. Familia întotdeauna este pe primul plan.

În momentul de faţă nu am vorbit nimic cu nimeni. Nu există un plan B. Nu este uşor să îmi aleg din nou un alt antrenor. A fost o perioadă frumoasă cu Darren şi vreau să îi mulţumesc pentru tot ce a făcut pentru mine. Eu cred că o să fie bine în continuare", a declarat Simona Halep, potrivit TV Telekom Sport.