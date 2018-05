Simona Halep. Numărul 1 WTA, despre ce este mai important decât să câştigi un Grand Slam

Simona Halep

Cu marele turneu Roland Garros care bate la ușă, liderul mondial Simona Halep a acordat un interviu înaintea startului turneului de Grand Slam.

Românca a vorbit despre ce înseamnă să ajungi numărul 1 WTA, dar și despre cum este drumul spre cea de-a treia finală Roland Garros a carierei sale.

"Este foarte special să fii numărul 1 în lume. Cred că cel mai mare câștig în tenis este să ajung numărul 1. Nu am realizat cu adevărat ce a însemnat acel moment, însă când am ajuns a doua oară numărul 1, în februarie, după Melbourne, am simțit ca fiind ceva special, un mare câștig, pe care nu-l voi uita. Chiar dacă voi câștiga un Grand Slam în carieră, să ajungi numărul 1 este ceva mai mare", a spus Simona Halep.

Simona Halep își începe drumul spre a treia finală la Roland Garros împotriva americancei Alison Riske.