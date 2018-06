Simona Halep campioană. Rareș Bogdan despre atmosfera la Roland Garros: ”Oameni care plâng, e ireal”

Rareș Bogdan

Simona Halep a câștigat finala Roland Garros 2018, iar Rareș Bogdan a surprins perfect atmosfera din tribunele de la Paris.

Simona Halep a scris istorie sâmbătă după ce a câștigat finala de la Roland Garros în fața jucătoarei americane Sloane Stephens, în trei seturi, 3-6, 6-4, 6-1. Realizatorul Rareș Bogdan a sescris atmosfera emoționantă din tribunele arenei din Paris.

”E incredbil pe arena Phillpe Chatrier, sunt probabil peste 2000 de romani, au fost sute, mii de steaguri. Întreaga arenă este împânzită de roșu, galben și albastru, atmosfera a fost grozava încă de la primele ore. Sunt oameni care plâng, este ireal”, a declarat Rareș Bogdan la Realitatea TV.

”Mă bucur foarte mult că românii au parte de o astfel de bucurie. Foarte important, nu trebuie uitat, e vorba de victoria și performanța unui sportive care nu a fost susținută de statul roman deloc, care a fost susținută de familie, de tatăl ei, mama ei. E un semnal de alarmă, probabil e un moment în care România trebuie să se uite atentă, imaginea extraordinara a Simonei Halep..Halep este doar un sportive sprijinit de părinți, care au riscat tot și nu e produsul unei scoli romțnești de tenis”, a observat Rareș Bogdan.

”Rămâne câștigarea acestui mare trofeu de Grand Slam, din punctul meu de vedere, cel mai imortant turneu de Grand Slam. Atmosfera de la Paris e fantastica, în tribune alaturi de Hagi, Popescu, Țiriac a venit și Nadia din statele Unite”, a mai spus Rareș Bogdan.

Simona Halep a câștigat finala Roland Garros în trei seturi, 3-6, 6-4, 6-1 în fața jucătoarei americane Sloane Stephens. Simona Halep avea prima șansă împotriva puternicei jucătoare americane. A fost pentru a 3 oară în finala la Roland Garros, turneul ei de suflet. Și s-a întâmplat la 10 ani de când ieșea campioană la juniori pe zgura pariziană și la 40 de ani de când Virginia Ruzici triumfa în Franța.

”Vreau să mulțumesc tuturor. În ultimul ghame am simțit că nu mai pot respira. Am încercat să nu repet ce s-a întâmplat acum un an. E uluitor ce s-am întâmplat aici. Nu pot să cred”, a spus Simona Halep imediat după meci, în fața unui public extaziat de victoria româncei.

Simona Halep a vorbit despre importanța Roland Garros-ului, la 10 ani după victoria obținută la juniori aici.

”Parisul este orașul special pentru mine, Mă bucur că s-a întâmplat aici acest lucru”, a spus Simona Halep.