SIMONA HALEP, INDIAN WELLS // Când joacă Simona Halep cu Qiang Wang la Indian Wells

SIMONA HALEP, INDIAN WELLS // Simona Halep, 26 de ani, numărul unu mondial, s-a calificat cu dificultate în optimile de finală ale turneului WTA de la Indian Wells, dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, după ce s-a impus în trei seturi în faţa americancei Caroline Dolehide, cu 1-6, 7-6 (3), 6-2.

SIMONA HALEP, INDIAN WELLS // Simona Halep (26 ani) a avut nevoie de două ore şi 6 minute pentru a trece de Dolehide (19 ani, 165 WTA), care în runda anterioară o eliminase pe Dominika Cibulkova (Slovacia, cap de serie numărul 30).

Halep a reuşit 17 lovituri direct câştigătoare, Dolehide a avut 33, Simona a numărat 30 de erori neforţate, iar americanca 47. Românca a avut un procentaj de 68% la punctele câştigate cu primul serviciu, faţă de 64% la adversară.

SIMONA HALEP, INDIAN WELLS // La final, Simona Halep a spus: "Am luptat şi am încercat să găsesc ritmul şi tactica potrivită pentru ea şi am reuşit. Acesta este cel mai bun lucru pe care îl iau din acest meci, nu neapărat victoria. Faptul că am găsit ceea ce trebuia să joc şi am revenit este mai important".

SIMONA HALEP, INDIAN WELLS // În faza următoare, Simona Halep va evolua pentru prima dată cu chinezoaica Qiang Wang, locul 55 WTA, care a produs surpriza, eliminând-o pe jucătoarea franceză Kristina Mladenovic, locul 15 WTA şi cap de serie numărul 14, cu 6-1, 6-2, în 70 de minute.

Partida dintre Simona Halep și Qiang Wang a fost programată marți, 13 martie, de la ora României 20:00.