Simona Halep, programată să joace joi la Roland Garros. Anunţul făcut despre starea ei de sănătate

Simona Halep şi Sorana Cîrstea sunt singurele românce calificate în turul 2 de la Roland Garros, după victoriile cu Jana Cepelova şi Shuai Peng, unde vor juca în cursul zilei de joi.

Simona nu a scăpat însă de problemele la gleznă, după accidentarea suferită în finala de la Roma.

"Simt încă puţină durere, dar nu e nimic periculos, pot juca. A fost un pic dificil, dar în ultimele trei-patru zile m-am antrenat normal. Am jucat şi câteva puncte şi nu am simţit durere. Dar când e rece, se umflă un pic. Dar pare mult mai bine decât în urmă cu o săptămână. Am efectuat ultrasunete sâmbătă, este încă un pic rupt (n.r. - ligamentul), este cam 80 la sută recuperat, aşa că arată bine şi am încredere că o să fie ok în acest turneu. Cel mai greu a fost luni, după finala de la Roma, când am ajuns acasă şi mi s-a spus, după ce am efectuat RMN-ul, că am ligamentul rupt, dar după aceea mi s-a explicat că nu este un ligament foarte important cel care s-a rupt. Cele două, care sunt mult mai importante, sunt foarte puternice şi o să-mi revin", a declarat Halep după succesul în două seturi contra Cepelovei, notează Digisport.ro.