Simona Halep, prin ochii unui fost oficial de la Casa Albă. Fabulos ce spune despre româncă

Douglas MacKinnon, fost oficial la Casa Alba și Pentagon, face o paralelă interesantă între Audrey Hepburn, una dintre cele mai iubite actrițe din istoria Hollywoodului, și Simona Halep.

"Cu ani în urmă, pe vremea când lucram la Casa Albă, am avut marea onoare de a o întâlni și a vorbi cu celebra Audrey Hepburn. Personificarea eleganței, modestiei, bunătății și talentului. (...) Când aveam 16 ani, am văzut filmul „Roman Holiday” pentru prima dată și, ca mulți alți tineri, am dezvoltat imediat o pasiune pentru Audrey Hepburn. Instinctiv, parte din această pasiune a venit din faptul că Audrey Hepburn - omul - era atât de amabilă, darnică, empatetică și atât de modestă. Am fost mereu un fan al tenisului, dar pentru că soția mea e cu adevărat talentată și interesată de tenis, am început să urmăresc acest sport cu și mai multă atenție", scrie Douglas MacKinnon, într-un editorial pentru Romania Insider, notează gsp.ro.



"În urmă cu aproximativ 5 ani, am văzut-o pe Simona Halep jucând pentru prima dată. Mai mult decât de imensul ei talent, am fost impresionat de modestia ei sinceră, bunătatea față de ceilalți și chiar de credința ei. I-am spus soției mele: 'În ceea ce privește talentul, eleganța, bunătatea și modestia, Simona Halep este Audrey Hepburn a tenisului'", mai spune acesta.







Din păcate, continuă MacKinnon, sportul profesionist de astăzi e dominat de "atleți care se gândesc numai la ei".



"Rareori, se produce o excepție. O excepție care ar trebui sărbătorită pentru valorile după care ea sau el trăiește zilnic. Simona Halep este o astfel de excepție. Eleganța, bunătatea, modestia și credința ei sunt o gură de aer proaspăt în stadioanele adesea pline de oameni egoiști, genul acela care crede că totul e despre ei. (...) Simona Halep a scris istorie pentru oamenii și țara ei la Wimbledon și toți conaționalii ei ar trebui să fie foarte mândri de această realizare incredibilă. Pentru cei din afara României, ar trebui să ne oprim un pic pentru a ne da seama că am fost martori la ceva mult prea rar în aceste zile. O sportivă cu stil, grație, eleganță, modestie și credință a urcat pe cea mai înaltă culme a sportului ei. Simona Halep este un exemplu care trebuie prețuit pentru valorile pe care le aduce sportului și vieții. Succesul ei ne ridică și pe noi toți", mai spune MacKinnon.



Douglas MacKinnon a lucrat în departamentul de Comunicare de la Casa Alba pentru președinții Ronald Reagan și George H.W. Bush. Ulterior, a lucrat la Pentagon, ocupând o funcție importantă, cu acces la secrete guvernamentale.