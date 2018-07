Simona Halep, despre cum şi-a luat permisul de conducere

Simona Halep a povestit, cu ocazia filmării unei reclame pentru maşina pe care o conduce, cum şi-a luat permisul de conducere, la vârsta de 20 de ani. Cea mai bună jucătoare de tenis din lume este imaginea AMG şi conduce cel mai nou model GT de culoare galbenă. Galeria Foto.

Numărul 1 WTA a căzut de două ori la proba teoretică, dar, odată ajunsă la testul traseului, a obţinut permisul fără probleme.

“Am susţinut examenul în aprilie 2012. Nu eram focusată pe subiect. L-am picat de două ori. Am dat doar 21 de răspunsuri corecte din 26. A treia oara am făcut 24, l-am luat. La examentul practic nu am avut însă probleme. Iubesc viteza”, a declarat Halep.

Ce maşini conduce Simona Halep, în Galeria Foto.