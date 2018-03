Simona Halep. Numărul 1 WTA a primit vizita unei super-actriţe de la Hollywood. Mare surpriză!

Simona Halep

Simona Halep (1 WTA) o întâlneşte sâmbătă pe Naomi Osaka (44 WTA), în semifinala de la Indian Wells. Galeria Foto.

Meciurile vor avea loc sâmbătă dimineaţă: primele vor juca Williams şi Kasatkina, de la ora 04:00, iar Halep şi Osaka vor intra pe teren în jurul orei 05:30, după încheierea primei semifinale.

Simona Halep a câştigat ediţia din 2015 a turneului de la Indian Wells, iar anul trecut a fost eliminată în turul al treilea, de jucătoarea franceză Kristina Mladenovic, cu scorul de 6-3, 6-3.

Simona Halep s-a întâlnit cu actriţa americană Elisabeth Shue şi cu fiica acesteia, Agnes, la Indian Wells.

Întâlnirea dintre cele două, în Galeria Foto.

"Am fost onorată să o întâlnesc pe Elisabeth Shue şi pe frumoasa ei fiică. Îmi place ultimul ei film, Bătălia sexelor", a scris Halep pe Twitter.

Elisabeth Shue a mai jucat în filme ca Back to the Future, Karate Kid, Cocktail, Leaving Las Vegas sau The Saint.