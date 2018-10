Simona Halep, reacţie de ultimă oră în cazul accidentării. Decizia ei este uimitoare!

Simona Halep

Simona Halep a anunţat pe Twitter că are hernie de disc, diagnostic primit în urma unui RMN pe care l-a făcut după turneul de la Beijing.

Constănţeancă şi-a anunţat fanii printr-un tweet cruntul diagnostic aflat, fiind în pericol să rateze Turneul Campioanelor din Singapore: "Salutare, tuturor! Am vrut să vă ofer rapid noutăţi în privinţa stării mele. Am făcut azi un RMN la spate şi am aflat că am hernie de disc. Voi discuta cu doctorii în zilele următoare şi sper că voi reveni cât mai repede cu detalii. Vă mulţumesc tuturor pentru susţinere!", a fost mesajul campioanei din Constanţa.

Simona Halep a revenit cu detalii de ultimă oră, după ce a văzut reacţiile din spaţiul public şi recomandarea că ar trebui să se opereze. O intervenţie chirurgicală ar însemna ratarea turneelor ce au mai rămas în 2018.

"Multumesc fanilor mei de peste tot si in special din Romania, pentru grija pe care mi-o poarta si care sunt ingrijorati dupa stirile aparute in mass media din Romania.

As dori sa precizez ca este o hernie de disc intr-adevar dar sub nici o forma nu se pune problema operatiei.

Voi urma tratamentul adecvat care consta in exercitii si fizioterapie. Voi reveni cu informatii!", a postat Simona Halep pe Facebook.