CTP are un pronostic clar pentru meciul Halep-Muguruza

Simona Halep are șanse mari să o învingă pe Garbina Muguruza în semifinala Roland Garros de joi, crede Cristian Tudor Popescu.

Simona Halep poate să câștige semifinala Roland Garros de joi, unde joacă împotriva Garbinei Muguruza, sportiva care se află într-o spectaculoasă ascensiune de formă.

„Simona nu are nevoie de pauză, este în cea mai bună stare fizică şi psihică în care am văzut-o în acest an. Muguruza este o jucătoare de secvenţă. În clipa în care intră în zonă, în transă, poate face mai multe meciuri la rând în care nu ai ce să-i faci. E foarte puternică, joacă parcă inconştientă, în sens pozitiv, şi nu o interesează pe cine are în faţă. În astfel de momente, e foarte periculoasă. Dar dacă Simona reuşeşte să reziste atacurilor furibunde ale Muguruzei suficient de mult, e posibil ca jocul ibericei să se destructureze. Am văzut-o şi e vulnerabilă din punctul ăsta de vedere", a spus Cristian Tudor Popescu pentru Digi Sport.

Presiunea este uriașă pentru sportiva noastră, înaintea jocului de astăzi. Simona Halep estre obligată să câștige semifinala de la Roland Garros cu Garbine Muguruza din două motive: atât pentru a continua cursa spre singurul vis al ei rămas neîmplinit, cucerirea unui Grand Slam, cât si pentru a rămâne pe locul 1 mondial.

Dacă Simona Halep pierde astăzi partida cu Garbine Muguruza, atunci sportiva noastră va ceda locul 1 WTA chiar adversarei sale.

Simona Halep și Garbine Muguruza s-au mai întâlnit de 4 ori până acum în meciuri directe, iar a cincea oară Simona Halep s-a retras înaintea partidei.

Garbine Muguruza (24 ani, 3 WTA) are 3-1, pentru că anul acesta, la Doha, iberica a beneficiat de retragerea sportivei noastre.

Garbine Muguruza a învins-o pe Halep în 2014, în turul al doilea, la Wuhan (2-6, 6-2, 6-3), în 2015 în Fed Cup (6-4, 6-3), şi în 2017, în finală la Cincinnati (6-1, 6-0).

Simona Halep a câștigat o singură dată, în 2015, în optimi la Stuttgart (3-6, 6-1, 6-3).