Simona Halep. Jucătoarea noastră a explicat de ce a avut un meci atât de greu cu locul 98 WTA

SIMONA HALEP

FOTO: TWITTER - Australian Open

Simona Halep s-a calificat în turul al treilea al turneului WTA de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, învingând-o greu, în trei seturi, 3-6, 6-3, 7-5, pe franţuzoaica Oceane Dodin, într-o partidă disputată joi.

Halep (26 ani), principala favorită a competiţiei, şi-a asigurat un cec în valoare de 47.170 dolari şi 65 de puncte WTA, iar în turul următor o va înfrunta pe poloneza Agnieszka Radwanska, cap de serie numărul 30, care a dispus la rândul ei, 6-3, 7-6 (7/4), de belgianca Alison Van Uytvanck.

Simona Halep a explicat de ce a fost atît de strâns meciul cu Dodin, locul 98 WTA.

"Am avut multe meciuri dificile în acest an, sunt obișnuită. Am vrut să rămân concentrată, am luptat până la final în meci și asta e cel mai important. E greu să joci împotriva unei astfel de adversare care lovește foarte agresiv. A fost un meci nebun. Nu am știut unde va trimite mingea, a trebuit să rămân concetrată la fiecare punct.

A fost foarte greu, dar sunt foarte fericită. Va fi un meci dificil contra Radwanskăi, trebuie să-mi deschid terenul mai mult, să caut mai multe unghiuri", a spus Simona Halep, la interviul de la finalul meciului.