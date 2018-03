Simona Halep la Miami VIDEO. Simona Halep-Oceane Dodin la Miami. Simona Halep anunţă mari schimbări

Simona Halep LIVE debutează joi seară la turneul de la Miami. Numărul 1 WTA o va întâlni pe Oceane Dodin (98 WTA). Partida se va disputa pe Terenul Central şi va începe nu înainte de ora 21:00.

Simona Halep LIVE la Miami. Simona Halep joacă împotriva lui Oceane Dodin

Simona Halep va juca pentru prima daată împotriva jucătoarei de 21 de ani din Franţa. Simona a accentuat faptul că se simte foarte bine la Miami şi anunţă că vom vedea schimbări în jocul ei. Simona Halep a înregistrat doar două înfrângeri în 2018, în faţa lui Wozniacki (finala Australian Open) şi în faţa lui Naomi Osaka (semifinale Indian Wells).

"Sunt ok. Nu am probleme fizice. M-am antrenat în fiecare zi. Mi-am revenit un pic după semifinala de la Indian Wells. A fost un turneu destul de greu. Am venit după pauză. La ultimul meci am fost complet blocată şi nu am mai ştiut ce fac. Am învăţat din meciul acela şi turneul acesta va fi mult mai bun, cu siguranţă.

Îmi place umiditatea. Chiar dacă te consumă foarte mult, îmi place că simţi mingea foarte bine. Vântul deranjează de multe ori. Sunt încrezătoare doar în ce ţine de mine. Nu mă gândesc la rezultat. Sunt motivată să schimb nişte lucruri la mine, să fac lucruri mai bine şi vedem ce va ieşi", a spus Simona Halep pentru Digisport.