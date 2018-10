Simona Halep, anunţ de ultimă oră despre participarea la Turneul Campioanelor

Simona Halep

Simona Halep a explicat joi, 4 octombrie, care e starea sa de sănătate. La revenirea în ţară, luni seara, întâi octombrie, a anunţat că a avut mari dureri la spate şi de aceea a abandonat la turneul de la Beijing.

"Mă simt destul de OK. Bineînţeles că am fost îngrijorată, dar am făcut RMN şi acum ştiu foarte bine ce am. Am mai avut probleme în trecut, dar acum este un pic mai mult. O să fac recuperare, o să fac tratament, fizioterapie, atât nimic mai mult. Şi sper să fiu aptă să joc la turnee. Cred că voi mai face pauză încă o săptămână, fără să joc tenis şi după aceea o să o iau uşor-uşor. Am fost îngrijorată şi eu la început când nu ştiam ce am, însă după ce am făcut RMN-ul şi am vorbit cu medicii m-am relaxat pot să spun.

Orice tenismen are această problemă şi oarecum este normal. Bineînţeles că există un risc, orice accidentare este un risc, dar nu e un risc atât de mare. Nu e un pericol să se întâmple ceva foarte grav. De aceea o să-mi păstrez încrederea şi vom vedea ce va fi în viitor. Mă duc sigur la Turneul Campioanelor! Cea mai importantă e sănătatea, dar nu se pune problema de operaţie", a declarat la o acţiune desfăşurată la Stejarii, conform mediafax.ro.