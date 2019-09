Simona Halep are "bijuterii" de milioane de euro în garajul de la Constanţa

Simona Halep este, de departe, cea mai valoroasă jucătoare de tenis din România, din toate timpurile.

Simona Halep este pe locul 4 în topul efectuat de revista din SUA, cu venituri totale de 10,2 milioane de dolari, dintre care 6,2 milioane au provenit din premiile din tenis, iar celelalte patru din sponsorizări și publicitate, a scris revista Forbes.

Maşinile pe care le are Simona Halep în garajul de la Constanţa au fost evaluate şi prezentate pe site-ul redactia.ro. Jucătoarea noastră are contracte de publicitate cu firme celebre, precum Nike, Wilson, Mercedes-Benz și Hublot, dar și în România are venituri din colaborarea cu mai multe branduri.