Simona Halep, mărturii în premieră: "Îmi este frică de..."

Simona Halep, 27 de ani, locul 2 WTA, a răspuns, scurt, la 10 întrebări formulate de Capital.

1. Dacă nu eram Simona Halep, mi-ar fi plăcut să fiu…matematiciană!

2. Când eram mică visam să…ajung numarul 1 WTA! Mereu ma gândeam cât de cool ar fi să fii numărul 1 mondial într-un domeniu.

3. Dacă aș putea da timpul înapoi, aș….face… tot tenis.

4. Cea mai mare nerealizare a mea este…. nu am. La vârsta pe care o am nu prea am avut timp de nerealizări. Aş vrea să o ţin pe aceeaşi linie.

5. Cea mai mare realizare este….câstigarea titlului de la Roland Garros.

6. Secretul succesului meu a fost…devotamentul şi perseverenţa.

7. Cel mai puternic jucător/jucătoare de tenis politic din lume a fost… politic nu pot să mă pronunţ.

8. Persoana publică pe care o apreciez cel mai mult este…Ion Ţiriac.

9. Îmi este frică de….ce le e frică tuturor, moarte.

10. Mă impresionează…orice este frumos pe lumea asta.

11. Iubesc….tenisul.

12 Mi-e foarte dor de…un Crăciun în familie şi chiar anul acesta voi avea parte de aşa ceva după mulţi, mulţi mulţi ani!!!

13. România este…tara mea si sunt mandra ca sunt româncă!