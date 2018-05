Simona Halep. Cum a reacţionat nr.1 WTA după ce a aflat că o va întâlni pe Makarova la Madrid

Simona Halep

Simona Halep, numărul unu mondial, o va înfrunta pe rusoaica Ekaterina Makarova în prima rundă a turneului WTA de la Madrid, pe care l-a câştigat în ultimii doi ani, potrivit tragerii la sorţi. Halep are 4-2 în meciurile directe cu Makarova (29 ani, 32 WTA).

Simona a oferit primele declaraţii, după ce şi-a aflat culoarul din capitala Spaniei.

"Nu cred că sunt principala favorită. Bineînţeles că am şansele mele pentru că sunt numarul 1 în lume, dar niciodată nu mă gândesc că sunt favorita unui turneu. O să intru pe teren şi o să dau tot ce am mai bun. Am mai fost în postura de a-mi apăra titlul şi anul trecut şi nu simt nicio presiune, n-am nicio aşteptare. Sunt gata de start şi vom vedea ce se va întâmpla. Am câştigat de două ori aici, e foarte special. Sunt mulţi fani români care vin să mă susţină şi mă simt ca acasă. Este un turneu special pentru mine", a spus Simona Halep, preluată de Digisport.

Pe tabloul principal de simplu se mai află trei românce, Sorana Cîrstea, Irina Begu şi Mihaela Buzărnescu.