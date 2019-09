Simona Halep, lăsată mască! S-a retras, dar a revenit în tenis după 7 ani

Fosta mare jucătoare belgiană Kim Clijsters a surprins lumea tenisului, anunţând joi că va reveni în circuitul profesionist (WTA) în 2020.

Belgianca Kim Clijsters și-a anunțat întoarcerea în circuitul WTA după 7 ani de pauză, în 2020. Jucătoarea de 36 de ani este unul dintre idolii Simonei Halep, cu care s-a asemănat în multe privințe.

"Ce-mi doresc pentru viaţa mea? De şapte ani am fost mamă cu normă întreagă şi asta-mi place cu adevărat. Mi-a plăcut însă de asemenea să fiu jucătoare profesionistă. Iar asta-mi lipseşte. Ce-ar fi să încerc să le fac pe amândouă?", a anunţat Clijsters, care are 36 de ani, într-un video postat pe Twitter, preluat de Agerpres.



"Pot să fiu mama a trei copii şi o jucătoare de tenis cât se poate de bună? Să încercăm pentru ultima oară. Ne vedem în 2020", a adăugat ea.

Clijsters a pus capăt carierei sale în 2007, însă a revenit în 2009, an în care a câştigat US Open. Ea s-a retras din nou în 2012. Belgianca are 41 de titluri câştigate la simplu, patru dintre aceste succese fiind în turnee de Mare Şlem.