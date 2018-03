Simona Halep joacă ACUM în optimi la Indian Wells. Românca și-a adjudecat, cu greu, primul set

LIVETEXT

2-0 și Simona pare de neoprit cu 5 GAME-uri la rând!

BREAK, Simona!

Ora 20.55: A început SETUL 2!

7-5 și Halep câștigă primul SET!

World No. 1 @Simona_Halep is a set away from the @BNPPARIBASOPEN quarterfinals!



Claims the first set 7-5. pic.twitter.com/FmqOLLwdQL