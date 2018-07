Simona Halep // La ce oră joacă Halep azi, în turul 3 de la Wimbledon

Simona Halep

Simona Halep joacă sâmbătă, de la ora 15:00, în turul al treilea de la Wimbledon, împotriva jucătoarei din Taiwan, Su-Wei Hsieh.

Simona Halep, lider în clasamentul WTA, o va întâlni pe Su-Wei Hsieh (numărul 48 în lume), din Taiwan. Va fi primul meci al zilei de pe terenul 1.

Dacă se va califica în runda următoare, Simona Halep va juca împotriva învingătoarei din partida Dominika Cibulkova (Slovacia, locul 33 WTA) – Elise Mertens (Belgia, locul 15 WTA).

„Este foarte talentată și are un joc foarte dificil. Dă cu două mâini ambele lovituri. Cum am spus, pe iarbă orice se poate întâmpla. O să încerc să fiu agresivă, să merg spre fileu cât se poate de mult și să fiu curajoasă, adică să lovesc toate mingile, să joc inteligent. Sunt sigură că din deplasare i-ar fi mai greu să dea cu două mâini”, a spus Simona Halep, referindu-se la jucătoarea din Taiwan.

Su-Wei Hsieh a câștigat doar două titluri WTA la simplu, dar a fost lider mondial la dublu și are în palmares 20 de trofee (unul la Wimbledon și unul la Roland Garros).

Singura întâlnire anterioară dintre Simona Halep și Su-Wei Hsieh a fost câștigată de Simona, în 2013: 6-7, 6-1, 6-2, în primul tur de la Cincinnati.

În turul 2, Simona Halep a trecut reativ ușor de Saisai Zheng. Simona Halep a avut emoții doar în primul set cu Saisai Zheng, pentru ca apoi să nu-i mai lase nicio șansă chinezoiacei. La final, liderul mondial a explicat cum a revenit spectaculos, reușind 10 game-uri la rând.

„Nu a fost ușor pentru mine în primul set, dar apoi nu am mai greșit și am încercat să lovesc mai moale. Nu am mai riscat atât de mult.

Mă simt bine, dar nu știi niciodată cum e pe o astfel de suprafață (n.n. iarbă), apar multe surprize, dar voi crede în șansa mea și în următorul meci”, a spus Simona Halep, la finalul meciului.

Hsieh e încrezătoare că o poate învinge pe Halep

Simona Halep, liderul clasamentului mondial, va juca împotriva taiwanezei Su-Wei Hsieh (locul 48 WTA) în turul 3 al turneului de la Wimbledon. După ce șapte dintre primele zece jucătoare ale lumii au fost eliminate, Hsieh este încrezătoare în șansele ei pe iarbă împotriva româncei.

Partida va începe la ora 15:00, pe Terenul 1 al complexului sportiv de la Londra.

Halep (26 de ani) a câștigat singura confruntare cu Hsieh (32 de ani), în 2013, în primul tur al turneului de la Cincinnati (scor 6-7, 6-1, 6-2).

„Nu am mai învins nicio jucătoare din Top 10, aşa că nu e treaba mea să mă gândesc la asta. Dar se pare că pe iarbă oricine are șanse împotriva unei jucătoare din Top 10, aşa că este un semn bun. Trebuie să joc foarte bine pentru a avansa în turneu. Va fi un meci foarte greu, dar trebuie să mă relaxez și să pun în aplicare stilul meu de joc. Mă voi bucura de meci și de atmosfera din tribune, nu contează dacă pierd sau câștig. Dacă voi da totul, voi fi mulțumită„, a declarat Hsieh pentru AFP.

Doar trei dintre primele zece jucătoare ale lumii au rămas în competiția pe iarbă din Marea Britanie – Simona Halep, Karolina Pliskova și Angelique Kerber. Caroline Wozniacki, Sloane Stephens, Elina Svitolina, Caroline Garcia, Garbine Muguruza, Petra Kvitova și Madison Keys au fost eliminate înainte de optimi.

„Este bine că putem să vedem un joc mai variat. Înainte erau întotdeauna Maria Şarapova, Victoria Azarenka, Serena Williams. Acum, avem mai multe fete tinere, care le vor oferi oportunităţi diferite de a concura celorlalte jucătoare. Apar multe fete tinere care evoluează cu forţă şi încearcă din răsputeri să câştige fiecare meci„, a declarat Su-Wei Hsieh.

Su-Wei Hsieh a câștigat doar două titluri WTA la simplu, dar a fost lider mondial la dublu și are în palmares 20 de trofee (unul la Wimbledon și unul la Roland Garros).

Simona Halep poate beneficia de un parcurs accesibil la Wimbledon, după ce șase dintre primele zece jucătoare ale lumii au fost eliminate. Românca, aflată pe locul 1 WTA, va juca în turul trei împotriva taiwanezei Su-Wei Hsieh (locul 48 WTA).

Halep (26 de ani) a câștigat singura confruntare cu Hsieh (32 de ani), în 2013, în primul tur al turneului de la Cincinnati (scor 6-7, 6-1, 6-2).

„Este foarte talentată și are un joc foarte dificil. Dă cu două mâini ambele lovituri. Cum am spus, pe iarbă orice se poate întâmpla. O să încerc să fiu agresivă, să merg spre fileu cât se poate de mult și să fiu curajoasă … adică să lovesc toate mingile, să joc inteligent. Sunt sigură că din deplasare i-ar fi mai greu să dea cu două mâini„, a spus Simona la conferința de presă.