Simona Halep-Kristina Mladenovic FED CUP. Cum a reacţionat sportiva din Franţa când a auzit de Halep

Kristina Mladenovic, adversara Simonei Halep din prima partidă de simplu a zilei de sâmbătă în meciul România - Franţa, din semifinalele Fed Cup, a declarat că este pregătită să joace împotriva cele mai bune jucătoare pe zgură.

Simona Halep, numărul doi mondial, este condusă în meciurile directe de Mladenovic (66 WTA) cu 3-2.

''Cineva trebuia să debuteze, nu contează dacă eşti primul sau al doilea. Sunt obişnuită cu ambele situaţii, după câte meciuri am disputat. Nu aveam nicio preferinţă. E interesant să începi meciul proaspătă şi pregătită, aşa că vom vedea. Este evident că Halep este una din cele mai bune jucătoare pe zgură, dacă nu chiar cea mai bună, pentru că este campioana en titre la Roland Garros şi se descurcă foarte bine pe toate suprafeţele. Dar am avut meciuri meciuri de luptă, strânse, şi sunt sigură că îşi aduce amintea şi ea. E interesant că am jucat deja de câteva ori şi cred că ne vom bucura de acest meci. Este un avantaj pentru ambele că vom juca primele în acest meci de mâine, ambele suntem pregătite şi cine va fi mai bună va câştiga. Suntem fericite să jucăm într-o sală aşa de frumoasă, cu tribunele pline. Şi din acest motiv am lucrat din greu ca să concurez într-un asemenea eveniment mare, să lupt pentru ţară, pentru echipă şi suntem conştiente că ne vom bucura de multă susţinere şi anticipez un weekend pasionant'', a declarat Mladenovic la Palatul Sporturilor Kindarena, preluată de Agerpres.

