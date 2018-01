Simona Halep joacă la Australian Open într-un costum "made in China". Cum arată

FOTO EXPLICATIE: Simona Halep, costum inedit

Simona Halep va juca în haine fără logo până la semnarea noului contract. Ea a povestit cum rezolvă problema ţinutei: face comandă pe internet la o croitoreasă din China.

Simona Halep va apărea în curând pe terenul de la Australian Open şi va avea aceeaşi rochie roşie pe care a purtat-o şi la Shenzen.

Numărul unu mondial va anunţa în curând numele noului sponsor, acordul cu Adidas expirând recent, dar până când va parafa actele, va juca în haine fără logo. Ea a povestit cum rezolvă acum problema ţinutei: face comandă pe internet, iar o croitoreasă din China în trimite produsul finit, totul durând doar o zi.

"Cei din staff poartă tratative pentru un nou sponsor. Nu am haine branduite acum. Vreau să aleg ceva să-mi placă, e important să am un outfit frumos. O să văd ce-mi oferă viitorul. Sunt într-o perioadă interesantă, ca să fiu sinceră. Sunt multe firme, nu ştiu care va fi, sigur va fi una...", a spus Simona Halep în conferinţa de presă de azi de la Australian Open.

Ea a făcut şi o paralelă cu turneul de la Shenzen, competiţiei pe care a câştigat-o şi acum trei ani: "Am fost în aceeaşi situaţie şi-n 2015, când am ajus până în sferturi. Sper să pot face asta din nou, dar va fi greu, iar primul tur este întotdeauna cel mai dificil. Nu ştiu prea multe despre Destanee Aiava, doar ce mi-a spus antrenorul, mai ales că el e din Australia. Am auzit că e talentată şi foarte tânără. O să fie o încercare acest meci, mai ales că joc la ea acasă. Dar, am mai trecut prin asemenea momente...M-am adaptat deja cu ce e aici, chiar dacă vin din China. Vremea era cam la fel, dar mingile erau diferite. Sunt de o săptămână în Australia, Însă acolo a fost ceva special fiindcă am jucat finala în sală. Doar la juniori am mai făcut asta. Era puţină lume care ne-a văzut, dar mi-a plăcut", a mai spus Hakep, potrivit Prosport.