Simona Halep. Ion Ţiriac, anunţ incredibil despre Simona Halep, chiar şi după Roland Garros

Simona Halep, care a câştigat în premieră turneul de la Roland Garros, a primit, luni seara, ''Cheia Oraşului Bucureşti'' şi o diplomă de excelenţă din partea primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, în cadrul unei ceremonii organizate la Arena Naţională.

Ion Ţiriac i-a oferit câteva stafuri Simonei Halep, recomandări care s-o ajute pe nr.1 WTA să câştige şi Wimbledonul.

"Trebuie să stea un metru mai aproape de linia de fund şi să lovească mingea. Are centrul de gravitaţie jos şi asta o va ajuta pe iarbă. Nu este foarte înaltă şi nu are un serviciu foarte puternic, dar are toate celelalte calităţi. Poate fi cam emotivă, dar are o inimă mare, este o persoană foarte bună", a spus Ţiriac, pentru Tennis World USA, preluată de telekomsport.ro.