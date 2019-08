Simona Halep, la US Open

Simona Halep și-a aflat joi adversara din primul tur de la US Open, primul turneu de Grand Slam după cel de la Wimbledon unde Halep s-a impus într-un stil de mare campioană. Simona Halep

Simona Halep și-a aflat prima adversară de la US Open. Românca deținătoare a titlurilor de la Roland Garros și Wimbledon va evolua împotriva unei sportive venite din calificări.

Tragerea la sorți pentru tabloul principal de la US Open a avut loc joi, iar meciul-bombă al primului tur este: Serena Williams vs. Maria Sharapova.

Simona Halep o va înfrunta în primul tur o jucătoare venită din calificări, iar în turul secund ar putea da peste ucraineanca Katerina Kozlova (25 de ani, 74 WTA).

În turul al treilea, Simona ar putea da peste Sorana Cîrstea (29 de ani, 106 WTA), care debutează cu Katerina Siniakova (23 de ani, 38 WTA) din Cehia.

Simona Halep (27 de ani, 4 WTA) a declarat recent că își dorește să câștige mai multe trofee de Grand Slam pe viitor, să revină pe locul 1 până la sfârșitul anului și să obțină o medalie la Jocurile Olimpice 2020.

Simona Halep: „Îmi doresc să câștig mai multe turnee, inclusiv cele de Grand Slam. De asemenea, vreau să ajung din nou pe locul 1 mondial până la finalul acestui sezon. Însă, așa cum am mai spus, obiectivul principal este reprezentat de Jocurile Olimpice. Îmi doresc o medalie acolo!", a spus Simona în cadrul unei conferințe de presă.

Nu doar Simona Halep și-a aflat adversara dintre româncele aflate pe tabloul principal feminin de la US Open. Mihaela Buzărnescu (136 WTA) va avea parte de un debut împotriva sportivei din Germania, Andrea Petkovic (89 WTA). De asemenea, Monica Niculescu (105 WTA) se va duela în primul tur cu Dayana Yastremska (33 WTA).

Simona Halep nu are niciun punct de apărat, fiind eliminată anul trecut în primul tur. US Open e singurul Grand Slam la care Simona Halep nu a ajuns în finală. Are „doar" semifinale în 2015. US Open 2019 începe luni după-amiază, iar campioana en-titre este Naomi Osaka.

Traseu virtual Simona Halep:

Tur 1: jucătoare din calificări

Tur II: Katerina Kozlova / jucătoare din calificări

Tur III: Sorana Cîrstea / Katerina Siniakova / Barbora Strycova

Optimi: Bianca Andreescu / Caroline Wozniacki / Lesia Tsurenko

Sferturi: Sloane Stephens / Petra Kvitova / Jelena Ostapenko /

Semifinală: Naomi Osaka / Kiki Bertens (sursa: GSP.ro)