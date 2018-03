Simona Halep începe în forță turneul Indian Wells. A spulberat-o pe Pliskova

Simona Halep a fost condusă la începutul primului set, 3-1, dar a revenit de la 3-4 la 6-4 printr-un șir de trei game-uri foarte incisive.

Simona Halep a intrat în forță în setul al doilea și s-a distanțat la 3-0 în doar 8 minute. Cehoaica a revenit cu două break-uri și meciul s-a echilibrat. După acest moment de cumpănă, Halep și-a revenit și a încheiat socotelile rapid: 6-4.

Simona Halep trece fără mari emoții în turul trei de la Indian Wells. Halep o va întâlni în turul următorul pe câștigătoarea partidei dintre americanca Caroline Dolehide și slovaca Dominika Cibulkova [30 WTA].



SIMONA HALEP - KRYSTINA PLISKOVA Simona Halep, 26 de ani, a făcut un anunț îngrijorător înaintea meciului de descidere. Sportiva noastră a admis că a avut probleme în urmă cu doar câteva zile, lucru ascuns la acel moment.

SIMONA HALEP "Când am venit la Indian Wells, eram puţin supărată. Nu simţeam bine mingea, dar Darren Cahill mi-a zis «Ai lipsit 3 săptămâni şi e normal ce se întâmplă»", a explicat Simona Halep, care a debutat la Indian Wells direct în turul secund.

Indian Wells 2018 // SIMONA HALEP - KRYSTINA PLISKOVA Simona Halep a continuat: "Nu simt presiune, mai ales de când am devenit lider mondial, îmi place să fiu pe cea mai înaltă treaptă în ierarhia mondială şi desigur aşteptările sunt mai mari acum. Eu aştept mai mult de la mine, dar în acelaşi timp încerc să înţeleg ce se întâmplă cu mine"

Statistica primului set cu Pliskova

