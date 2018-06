Simona Halep, după victorie: ”E uluitor ce s-a întâmplat aici. Nu pot să cred”

Simona Halep în finala Roland Garros

Simona Halep a câștigat finala Roland Garros în fața lui Sloane Stephens 3-6, 6-4, 6-1 și a făcut o serie de declarații emoționante după meci.

”Vreau să mulțumesc tuturor. În ultimul ghame am simțit că nu mai pot respira. Am încercat să nu repet ce s-a întâmplat acum un an. E uluitor ce s-am întâmplat aici. Nu pot să cred”, a spus Simona Halep imediat după meci, în fața unui public extaziat de victoria româncei.

Simona Halep a vorbit despre importanța Roland Garros-ului, la 10 ani după victoria obținută la juniori aici.

”Parisul este orașul special pentru mine, Mă bucur că s-a întâmplat aici acest lucru”, a spus Simona Halep.

Simona Halep a câștigat finala Roland Garros în trei seturi, 3-6, 6-4, 6-1 în fața jucătoarei americane Sloane Stephens. Simona Halep avea prima șansă împotriva puternicei jucătoare americane.

A fost pentru a 3 oară în finala la Roland Garros, turneul ei de suflet. Și s-a întâmplat la 10 ani de când ieșea campioană la juniori pe zgura pariziană și la 40 de ani de când Virginia Ruzici triumfa în Franța.

Drumul către finala pariziană a fost unul cu adevărat inedit. Debutul a fost unul mai dificil, cum se și aștepta Simona Halep. Deși a fost luată prin surprindere de Alison Riske, Halep a reușit să treacă în următoarea etapă.

Meciurile din celalalte tururi au fost câștigate fără probleme de liderul mondial WTA. Pentru Simona Halep, un adevărat test psihologic a fost întâlnirea cu Angelique Kerber. Însă și aici a punctat o victorie.

Confirmarea că Halep e foarte aproape de primul trofeu de Grand Slam, a venit după victoria categorică împotriva Garbinei Muguruza, de care a trecut cu 6-1, 6-4.

Finala de anul trecut de la Paris, pierdută în fața Jelenei Ostapenko a fost, cu siguranță, unul dintre cele mai grele momente din cariera româncei.

Ediția din acest an a Roland Garros i-a dat mai multă încredere Simonei, iar lumea tenisului mondial se pregătește să vadă o nouă față a ei.

Ziua finalei turneului de la Paris e una specială pentru Simona Halep, dar și pentru iubitorii de tenis din România. ASTĂZI, În ziua când Halep e aproape de primul său trofeu de mare șlem, acum 10 ani, la vârsta de 16 ani, ea câștiga Roland Garros la junioare. Mai mult, tot acum se împlinesc 40 de ani de la primul titlu obținut de managerul Simonei, Virginia Ruzici, la Roland Garros.