Simona Halep. Discurs emoţionant al sportivei noastre înaintea meciului de Fed Cup, cu Belgia

Simona Halep

Jucătoarea de tenis Simona Halep a declarat, marți, la Sala Polivalentă din Capitală, că îi este foarte greu că nu poate juca în meciul de Fed Cup cu Belgia din cauza accidentării, dar a precizat că va fi cu sufletul alături de echipa României.

E foarte greu când nu pot să joc, dar nu am ce face, sunt accidentată și e mai bine să intre în teren o jucătoare care este 100 la sută. O să fiu prezentă la meciuri, îmi doresc să câștige fetele și să mergem mai departe ca să joc în aprilie. În tribună eu nu prea mă manifest de obicei, dar sunt alături de echipă cu sufletul. O să încerc să fac galerie cât pot, dar de obicei stau mai liniștită. Sper ca sala să fie plină la fel ca la Cluj. Acolo a fost un public foarte călduros și cu siguranță și în București va fi bine", a spus Halep, care a urmărit din tribune antrenamentul de marți al echipei României de la Sala Polivalentă.

Ea a menționat că nu le va da sfaturi colegelor sale din echipa României. "Toate fetele sunt în top și știu ce au de făcut, nu o să le dau eu sfaturi pentru că nu e cazul. Nu mă simt în măsură să fac treaba asta. Ele sunt destul de bine pregătite acum, Sorana a jucat bine în Australia, cred că va fi bine și România o să câștige", a adăugat numărul 4 mondial, conform Agerpres.

Halep a început tratamentul după accidentarea la genunchi și speră ca în următoarele zile să se simtă mai bine. "Genunchiul nu este prea bine în momentul ăsta, am făcut tratament. Aștept câteva zile să văd cum mă simt. Am avut ceva dureri zilele astea, dar e normal, e o accidentare destul de dificilă la genunchi și trebuie să am răbdare", a precizat Simona Halep.

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, principala favorită, s-a retras, la 3 februarie, din turneul WTA de la Sankt Petersburg, dotat cu premii totale de 710.900 dolari, înaintea meciului din sferturile de finală, cu rusoaica Natalia Vihlianțeva, din cauza unei accidentări la genunchi.

Problemele medicale continuă să perturbe acest debut de sezon al Simonei Halep, numărul patru mondial, care a fost eliminată în optimi la primul său turneu din 2017, la Shenzhen, și a pierdut în primul tur la Australian Open, eșecuri pe care le-a pus și pe seama faptului că nu a evoluat la o capacitate fizică normală.

În aceste condiții, Simona Halep a devenit indisponibilă pentru meciul de Fed Cup cu Belgia, care este programat pe 11 și 12 februarie, la Sala Polivalentă din București, în primul tur al Grupei Mondiale II.

Echipa României pentru întâlnirea cu Belgia va fi alcătuită din Irina Begu (28 WTA), Monica Niculescu (35 WTA), Sorana Cîrstea (59 WTA) și Patricia-Maria Țig (104 WTA), anunțată inițial ca rezervă.