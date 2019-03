Simona Halep rupe tăcerea: ce crede cu adevărat despre Bianca Andreescu

Simona Halep

Bianca Andreescu a scris istorie la Indian Wells, iar Simona Halep a fost impresionată de parcursul jucătoarei de origine română.

Simona Halep a urmărit un rezumat al finalei dintre Andreescu și Kerber și chiar a glumit pe seama faptului că Bianca a obținut o performanță uriașă la doar 18 ani.

"Am văzut un rezumat din finală. Am văzut că a jucat foarte bine. Ştiam de acum câţiva ani că este suficient de puternică să înfrunte jucătoare mari, de top. A reuşit o treabă extrarodinară şi vreau să o felicit. Bianca are un viitor frumos deoarece este tânără şi nu se gândeşte la presiune atât de mult pe moment. Cred că este suficient de puternică să se descurce cu presiunea. Îmi amintesc că ne-am antrenat în Canada, la turneul de acolo, acum doi sau trei ani. Eu i-am spus că este suficient de puternică să facă pasul la tenisul profesionist. Doar ne-am antrenat, aşa că nu am putut vedea prea mult şi nici nu am întâlnit-o ulterior”, a declarat Halep.

